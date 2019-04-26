藍營黨內互嗆？蔡正元爆韓國瑜收吳敦義4千萬競選經費

前國民黨立委蔡正元臉書爆料，國民黨主席吳敦義為高雄市長韓國瑜募款4000萬，做為競選高雄市長經費，但韓國瑜卻忘恩負義。蔡正元稍早上廣播，被追問4千萬說法來源。蔡正元說，自己是個退休人士，臉書沒什麼人要看「哪知道你們那麼重視?」並說，消息來源是企業人士。

前立委蔡正元在臉書爆料，國民黨主席吳敦義為高雄市長韓國瑜募款4千萬，做為競選高雄市長經費，但韓國瑜卻忘恩負義。對此，韓國瑜今接受訪問，怒嗆蔡正元要拿出證據來，如果有拿，他就辭高雄市長職務！

蔡正元剛結束廣播專訪後，在媒體聯訪時強調說，自己談話有所本。並說，韓國瑜發表五點聲明讓外界以為是針對吳敦義，非常不公平。蔡正元也說，自己跟吳敦義的關係十分疏遠，有企業界朋友理解到說，韓出國前不跟吳敦義見面，有跟其他人吃飯，心理有點難過 才跟他說這件事。

對於韓國瑜今接受訪問，怒嗆蔡正元要拿出證據來，如果有拿，他就辭高雄市長職務！蔡正元說，我的談話也是有所本 ，跟他(韓)認知的情節可能有差距。他並問「我什麼時候黑過他? 我講的只是事實啊! 」當初他是最早挺韓的一批，還建議過如果韓不方便領表，可以由吳敦義代領。

蔡正元強調，不管是想參加初選的誰，沒有人可以靠自己力量打贏這場選仗，吳敦義也是非常忍耐，卻被批「一桃殺三士」被說得那麼難聽。冷靜一點看，吳敦義民調那麼低怎麼可能參選，大家應該尊重吳敦義為黨的付出。

蔡正元在廣播專訪時說，我也沒有要選，自己只是一個國民黨的退休人員臉書沒什麼人要看嘛?「我哪知道你們那麼重視?」他在節目後段並回問主持人羅友志「跟你聽到的消息很像，你不要否認，你剛剛跟我說你聽到同樣的消息，你主持人不回應我沒關係。」

蔡正元最後呼籲，自己不是跟韓爭逐權利中的人，只是想呼籲所有候選人，多給吳敦義一點尊重，對於國民黨接下來的路比較好走。

(中時電子報)