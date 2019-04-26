法國一項最新研究發現，額頭皺紋多又深的人，罹患心血管疾病死亡的機率，比額頭皺紋少的人高出10倍。

外媒《獨立報》報導，法國圖盧茲中心醫院大學副教授尤蘭達·伊奎若（Yolande Esquirol）帶領的研究團隊指出，人無法看到、感受到自己有高膽固醇或高血壓等風險，因此研究將前額皺紋作為一個指標，「皺紋得分越高，心血管死亡風險就越高」，更方便醫師診斷、提出建議。

而此研究為期20年，分析了3200名二十多歲的健康成年人，依年齡分成四組：32歲、42歲、52歲和62歲。每個人根據額頭上皺紋的數量以及深度分配得分。結果發現，皺紋多的人比皺紋少的人，心血管死亡風險增加近10倍。

過去有理論顯示，皺紋的產生可能與血管積聚斑塊，導致動脈硬化、堵塞有關。因為額頭上的血管很小，對這種積聚更為敏感，這也意味著「額頭皺紋可能是血管衰老的早期跡象」。但尤蘭達·伊奎若補充，固定測量血壓和血脂才是最好的方法。

(中時電子報)