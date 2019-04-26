克里斯漢斯沃（右）與泰莎湯普森飾演的菜鳥M探員聯手。（索尼提供）

「星際戰警」回來了！最新《MIB星際戰警：跨國行動》由《玩命關頭8》億萬導演蓋瑞葛雷執導，全新陣容有性感男神「雷神」克里斯漢斯沃加入，飾演帥度破表的明日之星H探員，將與由昔日默契搭檔「女武神」泰莎湯普森飾演的菜鳥M探員聯手，潛入世界各國調查組織內鬼的驚人真相。

《跨國行動》從選角公布到開拍都話題不斷，日前首支預告釋出引起網友瘋狂討論，昨正式預告曝光，開頭即由O探員(艾瑪湯普森 飾演)帶出宇宙最神秘組織MIB的起源秘辛，破天荒接受M探員(泰莎湯普森 飾演)自投履歷，成為組織中最嫩的新手探員。在領取MIB標配的帥氣黑西裝、黑領帶與黑墨鏡後，一行人隨即搭上科技感十足的列車前往倫敦總部。

在首度曝光的MIB倫敦總部中，有各式各樣最前衛的設備與來自不同星球的文明物種，如外表呆萌的凶狠星際狗仔與宇宙最強武器等；除此之外，當然也少不了MIB探員必備、一鍵就能改變外型的黑色高級轎車。這一次H探員(克里斯漢斯沃 飾演)將帶領M探員，對抗能化身成任何形體的外星敵人，化解重重危機、誓言揪出內鬼，不僅探員帥度更上一層樓、動作場面更是超越以往的格局。

劇情描述堪稱地表最強黑衣人的H探員(克里斯漢斯沃 飾演)與M探員(泰莎湯普森 飾演)在看似平常、捍衛地球免於外星人威脅的任務中，竟意外發現有敵人的魔爪已滲入MIB總部，更引起前所未見的巨大危機。為了維護MIB的使命，兩位探員將潛入世界各地，聯手突破重重挑戰才能解開真相、拯救一切回歸秩序。電影將於6月12日在台上映。

(中時 )