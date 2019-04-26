輔英科技大學與越南交流有成，21位越南河內幼兒園執行長自費組團來台，參加輔英舉辦的「幼兒保育及教育研習營」，對校方跨系規畫0至3歲的教育新知與體驗課程印象深刻；校方表示，胡志明市8月也將組團來台交流。

輔英科大校長顧志遠指出，去年配合新南向政策，政府補助越南幼保產業人員來台觀摩，他們參加輔英科大假日研習班後反應良好，返國後邀河內各家幼兒園的執行長自費來台，規畫8天行程到輔英科大進行幼兒教育新知及課程體驗。

校方對此也相當重視，由人文與管理學院院長翁瑞霖率幼兒保育暨產業系主任李興寧、幼兒音樂教育專家簡君純、教育心理及社會學雙博士李曉蓉、跨領域學習專家張鈺珮、特殊教育及評量專長謝亞恆，並跨系邀物理治療系專任助理教授張薰文傳授嬰幼兒按摩及精油調製，全方位的課程體驗讓越南幼教業者大開眼界，團長黃氏秋垂（Hoang Thi Thu Thuy）稱許輔英師資優良及軟硬體完備。

為了讓越南訪賓留下美好回憶，輔英科大國際暨兩岸事務處處長蔣立中特別安排他們走訪高雄市立圖書館總館、駁二藝術特區、西子灣、佛光山、六合夜市等，習藝不忘觀光。

(中時 )