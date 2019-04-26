紅襪三壘手狄弗斯(左)與二壘手林子偉。（美聯社）

.@MichaelChavis11 and the Monster are getting to know each other pretty well. pic.twitter.com/kYRXVX1QrK — Boston Red Sox (@RedSox) April 25, 2019

紅襪頂級新秀查維茲(Michael Chavis)再度開轟，18次打數就轟了兩支，帶來紅襪久盼的長程火力。26日紅襪以7-3擊退老虎，查維茲依然佔住先發二壘手，林子偉只在第5局勝負底定時才上場代守，暫時很難有打擊表現的機會。

查維茲是球團重點培養的對象，他不久前才首度升上大聯盟，本季23次打席已經超過林子偉(13次)，雖不熟悉二壘守備，紅襪仍優先考量攻擊火力而予以重用。查維茲打擊率0.222並不突出，長打率卻高達0.611，攻擊指數1.002亦非常優秀，今日他的全壘打更是橫越了左外野的「綠色怪物」。相較之下林子偉是技巧型打者，火力偏短程，打擊率0.154、長打率0.231、攻擊指數0.385。

不過到第9局之後，總教練還是會換上林子偉代守，林的守備令人放心，而且守二壘的風險也比較大(容易遇到低級滑壘)。這場林跟三壘手狄弗斯(Rafael Devers)聯手封殺了老虎跑者哈瑞森(Josh Harrison)，不過傳一壘雙殺沒有成功，狄弗斯後來也送給林一個抱抱。看起來在內野大隊歸陣之前，紅襪可能會繼續使用查維茲先發二壘、林子偉代跑代守的模式。

(中時電子報)