響尾蛇與海盜的系列戰，第4戰響尾蛇派出王牌投手「Z魔神」葛倫基(Zack Greinke)先發，主投7局飆出7K，只被擊出零星的2支安打、無失分，拿下勝投之外還擊出生涯第一支三壘安打，幫助球隊以5比0完封贏球，在系列戰中橫掃海盜。

5局上半，葛倫基面對海盜先發投手泰隆(Jameson Taillon)，將94英哩(約151公里)的速球打向右外野全壘打牆前，只花12.49秒就從本壘直奔到三壘壘包，用頭部滑壘的方式安全上壘，站起身後還甩了一下他的秀髮，達成生涯第一次三壘安打的成就。

「Z魔神」主投7局飆出7次三振，拿下本季第4勝。（美聯社）

葛倫基身為響尾蛇王牌投手，今年除了拿下4勝1敗、連續5場優質先發的好成績，打擊方面出賽6場，13打數就擊出6支安打，包含2次二壘安打、1次三壘安打，以及2支全壘打，在有限的樣本中打擊率高達4成62。更是自1930年來，首位投手可以在球隊前26場比賽中擊出5支安打，任何投手都無法忽視它的強打能力。

以每秒25.1英呎的衝刺速度狂奔，最後撲向三壘壘包，響尾蛇總教練羅夫洛(Torey Lovullo)一度為葛倫基擔憂：「我鼓勵這些球員有運動家精神，並做出及時反應，不過當看到像葛倫基這樣的人做出撲壘時，還是忍不住屏住呼吸。」

葛倫基則是回覆：「這感覺很好，不過我沒想過原來三壘這麼遠，比我想像中的更難些。」

(中時電子報)