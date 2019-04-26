環保局提出監測車相關位址。（吳敏菁翻攝）

環團提出當天風向變化。（吳敏菁翻攝）

彰化縣線西鄉21日資源回收場大火，廢棄輪胎、塑膠延燒16小時。（吳敏菁翻攝）

彰化縣線西鄉21日資源回收場大火，廢棄輪胎、塑膠延燒16小時，環團26日聚集縣府廣場抗議，環保局派出監測車居然沒有發現異常，監測都燒後5小時候後才啟動；環保局指出，需要暖機等相關流程，完全依標準程序，戴奧辛數值採樣檢測，還待實驗報告出爐，該廠未即時通報和緊急應變，依空汙法33條，將處以10萬到2000萬以下罰款。

廢輪胎燃燒，監測「沒有異常」合理嗎？26日環團在縣府連袂抗議，大火狂燒5小時候後到晚間9點才開始進行監測，懷疑監測車擺放位置錯誤，大火風向有很多變化，汙染物也吹到台中，台中有靈敏的監測車，空汙法也有好鄰居條款。

彰化縣環境保護聯盟總幹事施月英表示，彰化有11處工業區，空氣品質監測站只有3處，吳韋達要求監測資料公開透明，抗議群眾高呼，要求公開監測資料要環境知情權、工業區內增設空品測站。

彰化縣環保局副局長林孟弘表示，接獲通報立即派員至現場以直讀式儀器PID偵測揮發性有機物濃度，並於火場下風處最接近民眾敏感區位，以空氣品質監測車進行監測，這次大火衝向高空，被飄送遠方標散，監測車皆依公告標準方法辦理監測，進行儀器暖機、校正等必要程序，緊急應變監測步驟皆符合環保署標準程序。

林孟弘表示為強化工業區空氣品質監測，環保局積極向環保署爭取在工業區內設置200個空氣品質微型感測器，架設電線桿、燈桿上方3公尺，輔助稽查，其中在彰濱工業區就布設110個點，更有效掌握是哪些廠商排放，預算已編列1160萬元，4月即將上網招標，預計9越能完工啟用，即時有效掌控工業區內空氣品質狀況。

(中時 )