郭晶晶去年7月帶老公回母校參觀。（圖／取自保定的事兒微博、新浪娛樂）

「跳水皇后」郭晶晶和霍英東家族第三代長孫霍啟剛結婚7年，育有一子一女，最近有網友爆料偶遇郭晶晶並曬出合影，可見照片中的郭晶晶有些幸福肥，小腹微凸，令不少人質疑她懷第3胎，稍早港媒求證郭晶晶公公霍震霆，對方證實郭晶晶早產下一女，兒子也為了照顧女兒從早忙到晚。

郭晶晶去年7月帶老公回母校參觀，被指肚凸孕味濃，但她當時沒回應，先前接受專訪也坦言想再生第三胎，但兒子、女兒都有了，第三胎沒特別指定想要男孩或女孩，看老天爺的決定，公公霍震霆則回應尊重媳婦想法，一切順其自然。

霍啟剛本月11日曾分享和老婆、兒子體驗種田的照片，但從圖中看來郭晶晶身材與以往差不多，今另有網友曬出郭晶晶近照，質疑郭晶晶有喜，據《東網》報導，有消息指郭晶晶今年1月1日和老公生下一千金，升格為五口之家，霍震霆也證實又得一孫女，但稱：「已經一歲了」，自己只是偶爾看看逗弄孫子，兩方消息雖有些出入，但能肯定的是郭晶晶確實已生第3胎。

(中時電子報)