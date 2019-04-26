為讓搭遊輪出航享受海上假期的旅客在海上亦能享有絕佳的睡眠體驗，公主遊輪公司宣布攜手美國睡眠醫學委員會認證的臨床睡眠博士邁克爾．布魯斯（Dr. Michael Breus）打造公主獨家的「奢享床墊」，讓每一位賓客，在今年夏季造訪日韓的「太陽公主號」上，擁有極致舒適的海上睡眠體驗與遊輪假期。

公主遊輪臺灣行銷總監陳欣德表示，公主遊輪的「奢享床墊」去（2018）年獲得美國遊輪評論家（Cruise Critic）評選為「最佳遊輪床墊」。而在2019年臺灣民眾旅遊睡眠大調查當中顯示，曾經搭乘過配有奢享床墊的公主遊輪賓客，有95％表示滿意這款床墊，對於在公主遊輪上的睡眠品質給予滿意評價的也達90％，甚至還有70％的賓客認為在公主遊輪上的睡眠品質較陸地旅遊或家中還要好。

陳欣德表示，2019年全年將有45,000張公主奢享床墊，覆蓋公主遊輪旗下所有船隻的22,000間艙房，讓賓客體驗再升級。

為了讓更多臺灣民眾不用上遊輪就能體驗奢享床墊的魅力，公主遊輪於今（4／26)日至28日，在信義威秀中庭徒步區重現太陽公主號上的3大海上經典設施：

1.無敵海景陽台艙，將「奢享床墊」搬到現場，民眾可以親自試躺感受它的魅力所在。

2.SHARE餐廳，是由知名美食節目《帥哥主廚到我家》主持人柯提斯‧史東為太陽公主號量身打造。整間餐廳的理念是圍繞「分享」的理念設計，要讓食物的美味經由人與人的交流，而更加美味。

3.公主遊輪與知名頻道 Discovery 合作推出的 Discovery 探索營，提供不同年齡層孩童主題空間，包括兒童專屬（適合3-12歲）以及青少年專屬（適合13-17歲），讓孩子們可以一同玩樂一同學習，探索不同樂趣。

臨床睡眠專冢邁克爾．布魯斯博士說，人的生理時鐘可分為4種型態，分別為：海豚型、獅型、熊型與及狼型。每個人應該先瞭解自己的生理時鐘型態，才知道何時適合做什麼事，正確的作息時間才能夠讓自己擁有好的睡眠質量，同時也能更健康快樂、更有生產力。

首度來台的邁克爾．布魯斯也將在4月27日下午3點，在「太陽公主號體驗屋」舉辦睡眠諮詢講座，幫助民眾更瞭解自己的睡眠生理時鐘，幸運者還能獲得邁克爾．布魯斯（Dr. Michael Breus）的新書《生理時鐘決定一切！》。另外，4月28日下午14：30、15：30、16：30、17：30共四個時段，民眾只要體驗奢享床墊，就有機會獲得公主小禮，每個時段皆有名額限制，於現場先報名先贏。活動三天的下午特定整點，公主遊輪最有人氣的史丹利熊也會快閃現身活動現場，民眾只要拍照打卡，同樣能獲得公主小禮。

(工商 )