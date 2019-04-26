今天是車諾比核災33周年紀念日，台灣環境保護聯盟等多個環保團體，上午在立法院門口舉辦記者會，呼籲國人重視核電運作存在的風險，要給孩子一個沒有核災的未來，明天的廢核遊行全民一起走上街頭，表達反核的意願。

1996年台灣曾組成車諾比考察團，當年的成員施信民和廖彬良等人，在記者會回顧這場科技史上、20世紀最嚴重的災變；並展示紀實攝影大師廣河隆一的歷史相片「吻別」（車諾比媽媽親吻罹難孩子」，以及災區兒童的繪畫作品。

環保聯盟會長劉志堅表示，台灣距離車諾比7千公里遠，當時對這場核災有印象的人現在至少都邁入中年，遠不如8年前發生在日本的福島核災受關注。事實上，車諾比核電廠經過30幾年，廢爐善後工作仍未完成，原有石棺已嚴重受損，耗資約新台幣712億元的金屬新石棺，於2016年底啟用，但30公里內仍是管制禁區。

媽媽監督核電廠聯盟秘書長楊順美說，無論是車諾比核災或福島核災，結果只有一個字「慘」！國內3座核電廠運作40年安然無恙，只能說是天佑台灣，但核電廠已經老舊，運氣能否一直這麼好，真的很難說。

環團呼籲，明天在台北、高雄兩地進行的廢核遊行親子一起出席，並且共同喊出心聲，許諾孩子一個沒有核災的未來。現階段應加強核電廠的核安管制，改善能源管理，促進再生能源發展，以及非核家園教育與推廣，並支持「廢除核四」及「反核廢」兩項公投。

(中時 )