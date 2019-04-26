台中仙女瀑布奪命 男溺斃臉發黑 13:462019/04/26 中時 馮惠宜 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 太平仙水瀑布是市府列管的危險水域，未料仍傳出溺斃意外。（馮惠宜攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台中市太平區仙女瀑布26日中午傳出溺水意外，有民眾發現一名男子仰躺於水面，臉部發黑、肢體僵硬、已明顯死亡，警消到場救援發現路面坍方，經設法靠近後，已將死者打撈上岸，現正清查身份並釐清死因。 (中時 ) #意外 #發現 #溺水 #仙女 #瀑布 也許您會感興趣 推薦閱讀 男校園偷竊 栽在一根菸 04:102019/04/22 地方新聞 被男友「皮帶抽打」後激烈床戰 女告性侵 10:562019/04/22 社會 酒駕男裝瘋襲警 警使出辣椒水制伏他 13:522019/04/22 社會 松瀧岩水勢超澎湃 杉林溪巨樹型台灣杜鵑初綻 19:042019/04/22 旅遊 袁詠儀辣穿比基尼 老公身材卻意外搶鏡 09:582019/04/23 娛樂 中共海軍青島閱兵 央視直播出現意外畫面 18:152019/04/23 兩岸 國三生墜樓裝支架 家屬怒：霸凌硬拗意外 10:352019/04/25 社會 女清潔工疑不慎跌落 溺斃積水機械停車格內 13:442019/04/25 社會 韓首季GDP意外萎縮 日銀宣示一年內不升息 04:092019/04/26 全球財經 2男雙載自撞 噴飛墜大排1溺斃1重傷 11:182019/04/26 社會 社會熱門新聞 保險套變少了…揭妻與教練玩深蹲 - 社會 2男雙載自撞 噴飛墜大排1溺斃1重傷 - 社會 - 中時 偷拍女友撩人睡姿 分手後挨告 - 社會 - 中時 花媽愛將趙嘉寶貪污逃亡5年 墾丁大街被逮 - 社會 - 中時 2度玷汙女友人 男隔天畏罪輕生 - 社會 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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