台中市太平區仙女瀑布26日中午傳出溺水意外，有民眾發現一名男子仰躺於水面，臉部發黑、肢體僵硬、已明顯死亡，警消到場救援發現路面坍方，經設法靠近後，已將死者打撈上岸，現正清查身份並釐清死因。

(中時 )