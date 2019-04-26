「核能減煤」公投提案人廖彥朋（左1）與黃士修（左2）說明用委任書並不違法。（廖德修攝）

環保團體今（26）日向中選會提出檢舉，擁核方所提的公投提案「核能減煤」仍在中選會審查，尚未進入第2階段連署，行政程序根本未完成，卻違法偷跑，要民眾先簽下空白委任書。環團要求中選會立即制止這種違法連署，以免民眾個資外洩甚至有財務糾紛風險，中選會則由一位科長出面接下檢舉書。

環境法律人協會理事長張譽尹律師指出，擁核方在網路公開要求民眾簽「授權他人代理連署公投」的委任書，違反《公投法》連署人應親自簽名或蓋章的規定。委任書只標明提案人、公投簡稱，並沒有公投主文，幾乎是空白授權，違反公投法直接民權的精神，委任他人代簽的連署最後也可能直接作廢。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅表示，《公民投票法》第12條第3項要求「連署人應親自簽名或蓋章」、行政程序法第24條第1項：「當事人得委任代理人。但依法規或行政程序之性質不得授權者，不得為之」，《公投法》既要求連署人應親自簽名或蓋章，自不得委任他人代理。

蔡雅瀅說，民眾若欲參與公投連署，還是看清楚公投主文後再親自連署，不要任意委任他人代理。且委任他人處理事情，依《民法》相關規定，會有衍生費用的風險。

地球公民基金會副執行長蔡中岳表示，環團遵守法規，提出的「反核廢」公投也仍在中選會審查，尚未進入第2階段連署，明天的廢核遊行就不會進行第2階段連署。

稍晚黃士修與「核能減煤」公投提案人廖彥朋也出現在中選會，主要是來送交補正公投主文與理由書，完成行政程序。對於反核方的檢舉，黃士修指出，用委任書代理連署的方式在《民法》中有規定，實務上2017年罷免立委黃國昌時也有前例可循，並非於法無據。

黃士修說，使用委任書是緊急應變的方式，如果中選會趕緊審核公投主文，通過後就會馬上更換正式連署書。

(中時 )