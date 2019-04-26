阮經天與楊冪在《扶搖》中上演深情虐戀。（圖／中天提供）

曾以《命中註定我愛你》、《敗犬女王》等偶像劇奠定收視一哥地位的阮經天，轉戰大螢幕後獲金馬獎肯定，暌違多年帶著影帝光環重返電視劇，首度出演古裝劇就與古裝劇女神楊冪合作《扶搖》，高顏值CP創造超高話題。兩人在劇中上演糾葛虐戀，阮經天接受中天獨家專訪時透露，和楊冪演對手戲「太激烈」，印象最深刻的那場戲竟然「演到昏倒」。

阮經天在《扶搖》中飾演統治五洲大陸的天權國太子長孫無極，命運將他與璇璣國王女扶搖（楊冪飾）牽在一起，兩人相識相戀，一同闖蕩五洲，歷經重重考驗與磨難。阮經天表示拍攝時最難忘的一場戲，就是「長孫無極當上太淵王」的時候，「那是一場戲中戲，男主角並沒有展現出他真正的性格，大殿上需要對手戲的人非常多，包括大臣、很多角色，我需要對每一個人的態度都不一樣，要記得這是在『戲中演戲』的狀態。」

除了挑戰「戲中戲」演技大爆發，阮經天也在劇中大秀壯碩好身材。當上太淵王後的長孫無極頒布的第一道旨便是要娶扶搖為妻。一場扶搖闖入長孫無極寢室，卻遇上反派國公上門，長孫無極為了掩護扶搖不被發現，只好裝作兩人正在行房，阮經天裸露結實的上半身，大秀腹肌與人魚線，大動作與楊冪搶棉被調情，男人味十足，讓人看了臉紅心跳，不愛上他都難。

兩人在劇中有大量的精彩對手戲，阮經天也自曝結局那場戲讓他印象最深刻，「當時扶搖已經入魔了，長孫無極的心裡是非常痛的，那場戲我真的演到暈倒，眼前一黑昏過去，真的挺激烈的。」黑化的扶搖也大大考驗楊冪演技，犀利、凶狠、走火入魔的眼神，加上暗色的紅唇與亂髮，楊冪完全擺脫過去《三生三世十里桃花》中的神仙仙氣，判若兩人的演出也讓戲迷大讚「這兩人齊飆演技，真的是演出代表作」。

阮經天、楊冪首度合作的古裝大戲《扶搖》5月6日起中天娛樂台每週一至五晚間10點播出、中視每週一至五晚間8點播出。

(中時電子報)