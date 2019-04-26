吳姓男子和女友在2017年6月到台東旅行，凌晨女友躺在床上睡覺，吳偷拍女友熟睡照片，遭檢察官依妨害秘密起訴，開庭時吳辯稱，因女友睡覺斜躺在雙人床中間，害他沒有地方睡，兩人醒來看照片感覺很好笑，之後因為分手女友故意找碴。士林地院審結，認定全身蓋著棉被的睡姿並非秘密，判決無罪。

吳男在案發當天凌晨4點多，在民宿房間內拍攝女友睡姿。檢察官認為，被害人不希望在睡覺時被偷拍，像是更衣、如廁和睡眠活動都是一樣的，依妨害秘密罪提起公訴。

吳辯稱，拍照的目的是要告訴女友，已經被擠到沒有地方睡，兩人睡醒來一起看照片都覺得很好笑，也沒有要求刪除，但現在吵架分手，才會提告故意找碴。

判決指出，衡量吳男所拍的照片，只有一張大床，男女朋友共宿一間套房，會共同使用同一空間，並不是秘密活動，且吳男拍照前並沒有將棉被掀開或其他動作，照片則是頭髮、左耳、左手臂以及側睡一角越過雙人床中間的身體輪廓，屬家居生活照，無從界定為隱私或秘密。

(中時 )