鴻海董事長郭台銘（中）26日參訪新竹市眷村博物館，巧遇大學生粉絲。（陳育賢攝）

鴻海董事長郭台銘（右二）26日在新竹市議員林耕仁（右一）的陪同下參訪新竹市眷村博物館。（陳育賢攝）

鴻海董事長郭台銘（中）26日在新竹市議員林耕仁（右）的陪同下參訪新竹市眷村博物館，並在「愛國親民」字樣前合影。（陳育賢攝）

鴻海董事長郭台銘26日表示，他與韓國是鐵打的兄弟，他是英雄，他們倆一定會合作。（陳育賢攝）

宣布參選國民黨下屆總統黨內初選的鴻海董事長郭台銘，昨參訪新竹市眷村博物館，他表示，他和高雄市長韓國瑜是鐵打的兄弟！對此，韓國瑜回應，天塌下來兩人頂！

郭台銘昨天在新竹市議員林耕仁的陪同下參觀新竹市眷村博物館，郭台銘表示，這個行程是學習之旅，來看台灣的和平當初是怎麼來的，台灣是有了和平才有經濟，而且未來要怎麼維持下去更是重要，他要少說話，多聽、多看。

但面對記者詢問會否與韓國瑜合作時，郭台銘說，韓國瑜是他的學弟也是同學，他看到韓國瑜在高雄可以1次豎起這麼多的國旗，他是肅然起敬，他是他心目中的英雄、兄弟，他跟韓國瑜這兩根柱子都一定要挺住，為了台灣的安定與未來，他一會去拜訪韓市長向他請益，如何讓中華民國國旗飄揚在台灣，甚至是飄揚到全世界各地。

對於韓國瑜不參加黨內初選，郭台銘表示，他是1個黨員，他尊重韓國瑜的決定，而不管他的決定是什麼，韓國瑜都是他的兄弟，是他心目中的英雄，他敬佩韓國瑜，這絕對不會抹滅，大家不要再見縫插針了，他們倆是鐵打的兄弟，絕不會讓人三言兩語去挑撥，他們有充分的自信，一定會合作，而且會非常愉快，做成國民黨的表率，讓國旗真正升起來。

至於老婆出國的事，郭台銘說，今天就會回來，不過應該不會去接機，因為機場一定會有很多媒體，但一定會誠心歡迎她回家，因為這幾天他當奶爸親自接小孩上下課，是真正體會到太太的辛勞。

郭台銘隨後也前往拜訪823炮戰英雄鄭立軍將軍伉儷，之後再到新竹科學園區與聯電榮譽副董事長宣明智等多位產業大老閉門座談，傾聽產業界的心聲。

而韓國瑜接受記者訪問時表示，他當時聽到郭台銘選總統，他就表示天塌下來兩人頂，舒服多了！聽到郭董稱兄道弟，他感到不好意思！因為郭董是個非常成功的企業家，這樣稱兄弟，他感到非常開心。韓國瑜更表示，郭董已經開始衝刺總統大選，希望他全力以赴，將更多理念告訴台灣人民。

高雄市長韓國瑜。(圖片取自中時電子報)

(中時電子報)