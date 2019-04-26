任天堂、騰訊官宣Nintendo Switch將引進大陸 14:172019/04/26 旺報 廖慧娟 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 日本任天堂和大陸騰訊集團今天（4月26日）分別在各自的官網發表公告，宣布腾讯科技将把Nintendo Switch引進大陸，但發售日期和定價詳情將於稍後公佈。 《華爾街日報》日前報導，援引任天堂發言人的說法，表示任天堂將與騰訊攜手將 Switch 帶到大陸市場，任天堂已向大陸官方提交了國行版（在大陸生產並銷售的版本） Switch 主機申請。 (旺報 ) #大陸 #任天堂 #大陸市場 #市場 #大陸官方 也許您會感興趣 推薦閱讀 台灣權王－任天堂領漲 概念股全high 04:102019/04/22 證券．權證 易會滿：加強和國際資本市場合作 推動中日ETF互通 11:142019/04/22 財經 美終止伊朗原油制裁豁免 爆陰謀論 16:302019/04/22 財經 瑞幸咖啡申請美國IPO 擬集資最高1億美元 12:312019/04/23 財經 法時尚集團SMCP與京東攜手 開拓大陸市場 17:012019/04/23 財經 聯成環保氫化可塑劑年產24萬噸 全球第一 17:322019/04/23 財經 《國際產業》任天堂看好Switch銷量成長，本財年估達1800萬台 16:142019/04/25 財經 任天堂Switch登陸 供應鏈廠商嚐甜頭 16:422019/04/25 財經 任天堂全年度淨利大增近40％ 23:232019/04/25 財經 Switch遊戲賣翻 任天堂獲利衝 04:092019/04/26 全球財經 兩岸熱門新聞 055大驅搭配殲-15 航母金牌衛隊 - 日報 陸高超音速飛行器 成功首飛 - 日報 大陸帶路 全球經濟中心東移 - 兩岸要聞 - 中國時報 兩岸史話－蔣留遺囑 交宋子文轉宋美齡 - 日報 帶路峰會開幕 陸全球地位躍進 - 焦點新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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