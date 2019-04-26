日本任天堂和大陸騰訊集團今天（4月26日）分別在各自的官網發表公告，宣布腾讯科技将把Nintendo Switch引進大陸，但發售日期和定價詳情將於稍後公佈。

《華爾街日報》日前報導，援引任天堂發言人的說法，表示任天堂將與騰訊攜手將 Switch 帶到大陸市場，任天堂已向大陸官方提交了國行版（在大陸生產並銷售的版本） Switch 主機申請。

(旺報 )