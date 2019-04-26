大政治大爆卦-無色覺醒》霸氣總裁要後宮別干政 接地氣菜販挺妻批外戚說 14:102019/04/26 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大政治大爆卦-無色覺醒》 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市長韓國瑜的夫人李佳芬最近頻中箭，先是與資深媒體人黃光芹鬧出版稅爭議，今日又被高雄市民進黨團爆料，高雄港土地開發公司新任總經理程建騰是李佳芬的親信。韓國瑜受訪時怒轟沒有所謂的「夫人干政」，批民進黨雙重標準! 《大政治大爆卦─無色覺醒》帶您從不一樣的角度看政治、剖析時局。 每週一至週日下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 中天新聞 直播 (中時電子報) #韓國瑜 #李佳芬 也許您會感興趣 推薦閱讀 回應韓國瑜聲明 國民黨中央籲韓國瑜參與初選 12:532019/04/23 政治 抱不平！陳美雅心疼韓國瑜受委屈 13:352019/04/23 政治 聽完韓國瑜聲明 杏仁哥喜極而泣：絕對支持韓選總統 16:302019/04/23 政治 《快評》解讀韓國瑜最新聲明：保留彈性，視局勢變化再做最終決定 20:352019/04/23 政治 郭台銘需要學習韓國瑜的事 04:092019/04/24 論壇廣場 台中市議會國民黨團開第一槍：非韓不可 13:542019/04/24 政治 力挺韓國瑜 新北議員邱烽堯成立中和後援會 10:522019/04/25 政治 挺韓 新北議員邱烽堯成立中和後援會 10:592019/04/25 政治 中選會可以有「愛黨主委」嗎？ 04:102019/04/26 時論廣場 冒牌韓粉退散！羅智強重話抨擊蔡正元 10:142019/04/26 政治 政治熱門新聞 遭追問韓國瑜收4千萬消息來源 蔡正元回應了 - 政治 韓遭控拿吳4000萬 她哽咽：吳敦義出來說話 - 政治 被控拿吳4000萬 韓國瑜：有就辭高雄巿長 - 政治 冒牌韓粉退散！羅智強重話抨擊蔡正元 - 政治 回應4千萬 吳敦義：我都沒經手當主席借款很正常 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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