高雄市長韓國瑜的夫人李佳芬最近頻中箭，先是與資深媒體人黃光芹鬧出版稅爭議，今日又被高雄市民進黨團爆料，高雄港土地開發公司新任總經理程建騰是李佳芬的親信。韓國瑜受訪時怒轟沒有所謂的「夫人干政」，批民進黨雙重標準!

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