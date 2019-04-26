周慧敏日前為「一萬天荒愛未老-周慧敏30週年演唱會」來台宣傳兩天半，瘋狂趕了17個通告及一場記者會，面對如此緊繃的行程，她沒有顯露絲毫疲態，昨回香港才發現喉嚨已經啞了，不過感受到台灣粉絲和媒體對她的支持和愛護，內心十分幸福。她演唱會今天中午12點開賣，一小時內已開出八成五佳績，主辦單位呼籲歌迷手刀搶票。

周慧敏「一萬天荒愛未愛-出道30週年巡迴演唱會」將於8月10日在台北小巨蛋開唱，購票洽寬宏售票系統或萊爾富、OK便利商店。

(中時 )