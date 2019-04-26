周慧敏首度攻蛋票房開紅盤 14:212019/04/26 中時 尤嬿妮 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 周慧敏台北演唱會票房開紅盤。（寬宏藝術／福茂唱片提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 周慧敏日前為「一萬天荒愛未老-周慧敏30週年演唱會」來台宣傳兩天半，瘋狂趕了17個通告及一場記者會，面對如此緊繃的行程，她沒有顯露絲毫疲態，昨回香港才發現喉嚨已經啞了，不過感受到台灣粉絲和媒體對她的支持和愛護，內心十分幸福。她演唱會今天中午12點開賣，一小時內已開出八成五佳績，主辦單位呼籲歌迷手刀搶票。 周慧敏「一萬天荒愛未愛-出道30週年巡迴演唱會」將於8月10日在台北小巨蛋開唱，購票洽寬宏售票系統或萊爾富、OK便利商店。 (中時 ) #周慧敏 也許您會感興趣 推薦閱讀 周慧敏首度攻蛋掀搶票潮 來台兩天半15個通告 13:002019/04/22 娛樂 《中時晚間快報》選總統？韓國瑜：最快明天說明 17:382019/04/22 政治 周慧敏攻蛋催票 2天半15通告沒喊累 04:102019/04/23 娛樂新聞 51歲周慧敏首度攻蛋 要老公「離越遠越好」 16:012019/04/24 娛樂 周慧敏對倪震喊「好累」 他超甜回愛的訊息 18:362019/04/24 娛樂 首攻蛋來台催票 周慧敏怕跟尪同台 04:102019/04/25 娛樂新聞 周慧敏10年婚 冷戰取代吵架 04:102019/04/26 娛樂新聞 周慧敏拚完17個通告喉嚨啞了！但她卻說「滿滿的幸福感」 03:012019/04/26 娛樂 娛樂熱門新聞 回歸兩週就遭撤換 余天：當上立委就被幹掉 - 娛樂 才傳懷3胎 豪門公公證實郭晶晶低調生女！ - 娛樂 無雷／到Google搜尋「薩諾斯」 點無限手套結果GG了 - 娛樂 玩假的！他憑「這點」斷言郭台銘絕對不會選總統 - 娛樂 劉家昌挺韓國瑜 點名馬英九8大罪「扯後腿」 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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