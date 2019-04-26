徐、呂兩人為經營權問題激烈口角。（陳鴻偉翻攝）

連鎖旅館集團「愛客發」日前爆出欠薪、投資糾紛，董事長徐豪雄26日前往集團北2處營業據點，甚至找鎖匠強行開門，與總經理呂自修發生衝突，徐強調自己仍是負責人，呂則說徐丟下公司神隱，員工被欠薪走投無路，才連署請他善後，雙方各執一詞，最後揚言互告強制罪收場。

徐豪雄與律師上午9時先前往漢口街旅舍，查閱公司相關發票紀錄，隨後又前往漢口街集團辦公室，但上鎖無法進入，他向在場媒體表示自己仍是負責人，隨後找鎖匠來開門。

徐的行為遭總經理呂自修方面的員工制止，表示公司已改變登記，徐無權入內，雙方發生衝突，呂自修隨後也到場，雙方互相爭執，徐指呂惡意變造資料，侵吞公司經營權，表示他向銀行借貸10幾億，計有20筆的不動產作為抵押，合法合理。

但呂指稱，徐數個月前丟下工作突然神隱，連員工薪水都發不出來，大家怎樣都聯絡不上，員工後來集體連署，要他出面自救，何來侵吞之說？雙方越吵越激烈。

愛客發員工日前向媒體指控，董事長徐豪雄失聯數月，去年4月還曾以月息1％的「優惠存款」，鼓吹員工將錢投資公司，但事後帳戶卻被提領一空，此外公司也發生財務危機，包括已向安泰在內的多家銀行借貸10億元，現被列為拒絕往來戶，徐、呂兩方人馬互槓，糾紛短期內仍無法解決。

(中時 )