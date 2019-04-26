台中市府強調免費優惠期間單日平均9200人次，提升71.25％參與率，也帶動伴手禮、餐飲、飯店、交通等花博周邊經濟效益。（圖／台中市府提供）

台中花博閉幕後，將活化三大園區永久建設， 中長期委託民間營運。（圖／台中市府提供）

台中花博落幕，但門票收入虧損問題持續爭論，市府26日表示，前市長林佳龍和台中市長盧秀燕實施免費政策加總人次，僅233萬多人次，低於前市府規畫容許300萬免費人次。盧上任後市民免費政策未逾越原先免費規畫，遑論進一步造成營運虧損；免費優惠期間單日平均9200人次，提升71.25％參與率，也帶動伴手禮、餐飲、飯店、交通等花博周邊經濟效益。

台中市府新聞局長吳皇昇指出，一場活動應看總體經濟效益，但實際營收的虧損應讓數字說話，前市府預估800萬入園人次，規畫300萬張可一次免費參觀花博卡，代表容許300萬人次免費，按此邏輯，實際購票數最多僅500萬張，但花博特別預算編列門票收入達16億8000萬，代表每張票至少要收336元，與實際票價落差甚大，註定虧損至少達10億8000萬。

吳皇昇說，前市府規畫300萬張花博卡，目前還有144萬張剩餘空白花博卡，市府將集思廣益活化運用剩下的花博卡，例如在不涉及個資問題的前提下，轉化為全市通用的圖書卡等用途。

針對是否免費入園政策造成虧損？吳皇昇說，盧秀燕上任後，自元旦起開放台中市民、中市新住民及全球12歲以下兒童參觀，持身分證明文件即可免費入園，這相當程度已解決花博卡引發的爭議和不公平等問題。

市府統計指出，1月1日至4月23日止，台中市民、台中市新住民及全球12歲以下兒童參觀人次單日平均約1萬5755人，與2018年11月3日至12月31日未實施免費優惠政策期間，單日平均約9200人次相比，提升71.25％參與率，連帶也引進伴手禮、餐飲、飯店、交通等花博周邊經濟效益。

吳皇昇強調，新市府團隊接手台中花博之後，重點放在力拚台中總體經濟效益，后里、外埔、豐原三大園區，未來將轉型公共空間，后里森林園區初期開放為花博公園供民眾使用，后里馬場及花舞館朝OT方式委託民間營運管理；外埔園區以農業為主題結合產業、觀光、文化，豐原葫蘆墩公園則回復公園休憩使用。

花博在爭議聲中說再見，盧秀燕感謝胡志強、林佳龍兩位前任市長及各界對花博的努力，對於前市府辦理花博的所有措施，她會「概括承受」，提出市民免費政策是順應民意，新政策絕無導致營收虧損。

(中時 )