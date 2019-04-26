睽違兩年西洋流行樂天后泰勒絲推出全新單曲〈ME!〉，她邀請迪斯可癟三（Panic! At The Disco）樂團主唱布蘭登（Brendon Urie）合作，首度挑戰流行龐克曲風，音樂錄影帶今於網路平台首播，中午首播前該網路平台已經吸引超過20萬人同步等候。

泰勒絲兩周前就在開始在個人社群發出倒數訊息及預告，平常喜歡與歌迷們玩解謎遊戲的流行天后，之前在社群平台公佈的照片充滿各種彩虹、玫瑰花瓶、粉紅愛心及心形鑽石等訊息，昨她無預警的現身在家鄉Nashville的一座蝴蝶壁畫前，正式對樂迷宣佈她會推出她的全新單曲，才讓這一切真相大白！

泰勒絲形容新曲：「這是一首關於擁抱並接納自我的歌曲。」除了布蘭登助陣，更請到葛萊美獎名導演Dave Meyers與她共同執導音樂錄影帶，與過去以蛇為主題的黑暗色調相去甚遠，這次畫面多為復古、馬卡龍色系的服裝，濾鏡繽紛充滿濃厚夏日色彩風情。泰勒絲在裡面大跳迪斯可舞，化身俏麗女伶。她認為，流行樂必須有洗腦大眾的力量，她希望透過自己的音樂傳達正面能量，「〈ME!〉是一首關於擁抱自我的獨立性，並真的感到快樂及擁抱它，我相信透過音樂，我能夠讓這首歌在大家的腦中不斷播放，希望讓大家因此感到快樂並能夠開心的接受自己！」

(中時 )