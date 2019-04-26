右起葉天倫導演、AirAsia台灣區行銷業務總經理陳長星共同出席校園講座。圖：業者提供

亞洲低成本航空領導品牌AirAsia，為鼓勵對拍攝電影懷抱熱情的人們勇敢追夢，特舉辦「敢夢敢飛闖世界」徵件計畫，邀請台灣知名導演葉天倫擔任AirAsia逐夢大使及評審，並擔綱宣傳影片演出（http：／／bit.ly／2UJgjlm），分享自己對於夢想的熱情和堅持，鼓勵全台懷抱導演夢的年輕人，投稿分鏡腳本(Storyboard)說出自己的夢想故事，就有機會獲得總獎金新台幣10萬元的圓夢獎金、免費機票等大獎，還有機會成為葉天倫的實習生。

AirAsia於2001年由集團首席執行長東尼．費南德斯(Tony Fernandes)創立，可說是Tony夢想追求的代表作，東尼．費南德斯(Tony Fernandes)曾表示，當年成立AirAsia的時候，大家都以為我們瘋了，也不看好AirAsia的成功，但如果沒有當初逐夢的精神和堅持，就不會有現在全世界最佳低成本航空公司：AirAsia。

而如今AirAsia成為價值數十億美元的航空公司，並連續十年獲得Skytrax「世界最佳低成本航空公司」獎，AirAsia希望能夠以自己的故事激勵人們勇於逐夢。首波逐夢活動針對抱有導演夢的年輕人，將藉由「敢夢敢飛闖世界」徵件計畫鼓勵大家勇敢追夢，並邀請《雙城故事》導演葉天倫擔任AirAsia逐夢大使及評審。

昨(25)日葉天倫導演、AirAsia台灣區行銷業務總經理陳長星與世新大學廣電學友會共同舉辦校園講座，吸引百名學生參加，在此講座中葉天倫導演分享自己的逐夢故事，並表示，敢夢正是因為清楚自己目標－讓全世界看到自己的電影作品，而他也成功將台灣原創影集《雙城故事》搬上Netflix國際舞台。葉導以自己的故事鼓勵台下學生勇敢設定目標，主動出擊，放手去飛！

陳長星在論壇中表示，AirAsia集團的成立來自於創辦人Tony的夢想，因此希望可以藉AirAsia的故事鼓勵更多年輕人相信「夢想是能實現的」，要相信自己一定可以辦到，只要敢夢、敢飛，就能夠闖世界。

分享你的夢想 總獎金 10萬與免費機票等大獎你拿

AirAsia「敢夢敢飛闖世界」徵件計畫正式起跑，即日起至5／24止，號召全台民眾找回自己的追逐夢想的勇氣，以分鏡腳本(Storyboard)方式，分享夢想故事並描述夢想將如何實踐。

AirAsia將於6／14於粉絲專頁公佈五名入圍者，入圍者將可參加由AirAsia所舉辦的夢想Workshop，葉天倫導演將親自指導入圍者進行作品與經驗交流，並於7／3選出總冠軍。總冠軍除了能獲得新台幣6萬元的圓夢基金、AirAsia台北直飛任航點來回免費機票外，還能獲得葉天倫導演提供的實習機會，亞軍跟季軍也可分別獲得3萬與1萬獎金，除此之外，得獎腳本更有機會被AirAsia實際拍成影片，讓自己的作品被更多人所看見。

AirAsia「敢夢敢飛闖世界」徵件計畫活動報名網址：https：／／bit.ly／2ZyF1rX

(工商 )