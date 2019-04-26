湖人隊蓋索曾經摸快艇保羅的頭。(轉自youtube)

火箭控衛保羅(Chris Paul)最不喜歡別人拍他的頭，前湖人蓋索(Pau Gasol)曾經摸過保羅的頭，引起保羅激烈反應。前役火箭贏球之後，隊友塔克(PJ Tucker)過來摸保羅的頭被他打掉，「叫你別碰我頭頂！」保羅顯然非常介意，為什麼摸個頭也不行？

根據保羅當年的說法：「我不是小孩，他(蓋索)不能像摸小孩一樣摸我的頭頂，我必須保衛自己。」雖然球員們成天互相摸頭，保羅始終認為那很侮辱人，他堅信一個成年人不該被別人摸自己的頭頂。

ESPN球評羅斯(Jalen Rose)在節目上開玩笑說：「這是我們的文化，第一，千萬別碰黑女人的頭髮，第二，千萬別碰黑男人的頭髮！特別是黑女人，如果你想生事，就伸手去碰她們的頭髮，這可是攸關性命的大事。」

如果是黑人女性是擔心髮型被摸壞，這項記載大約就是尊嚴問題了。根據《瀛涯勝覽》記述，古代爪哇國有個習俗，3歲以上男子皆腰懸短刀，稱為「不剌頭」。該國「男婦皆惜其頭」，要是誰伸手碰到了自己的頭頂，必拔刀刺之，甚至殺死對方。

去年退休的遊騎兵猛將貝爾崔(Adrian Beltre)也有相同禁忌，棒球員開轟是一定要被隊友輪流摸頭的，偏偏貝爾崔就不肯。貝爾崔每次敲全壘打之後回去休息室都左躲右閃，對於特別喜歡給他頭頂按摩的隊友馬丁尼茲(Victor Martinez)，貝爾崔有次忍不住說：「我考慮過要宰了馬丁尼茲，但我還有家庭。」

(中時電子報)