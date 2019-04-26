新竹縣「阿公阿婆活力秀競賽」，藝人Hebe田馥甄的父母（左）來看父親宋增土（右二）表演。（羅浚濱攝）

新竹縣「阿公阿婆活力秀競賽」，年齡最大參賽者98歲的宋增土（中），是藝人Hebe田馥甄的外公。（羅浚濱攝）

新竹縣「阿公阿婆活力秀競賽」，新豐鄉天天開心隊五代同堂的精彩演出奪得冠軍。（羅浚濱攝）

新竹縣衛生局激發老人家運動所舉辦的「阿公阿婆活力秀競賽」，全縣13支隊伍25日在縣府大禮堂競技，藝人Hebe田馥甄的98歲外公宋增土，是年齡最大參賽者，老先生所屬的新豐鄉天天開心隊，五代同堂的精彩演出也奪得冠軍。

衛生局長殷東成表示，阿公阿婆活力秀競賽已連續舉辦8年，提供老人展現健康活力與生命價值的舞臺，但競賽得獎與否不是目的，最重要的是要把健康運動真正生活化。

參賽的13支隊伍約近500人，65歲以上有322人，90歲以上長者的有4人，年齡最大的是新豐鄉天天開心隊的98歲宋增土。

衛生所人員說老先生是Hebe的外公，並忙著幫他化妝，隨後Hebe的父母親也到場，說老人家身體健康，就是他們最大的幸福。

13支隊伍依序拿出本領，展現近3個月的訓練成果，新豐鄉天天開心隊以五代同堂表演的健康操奪得冠軍，竹東鎮客家也瘋狂歌謠班得到第二名，這2名隊伍將代表新竹縣參加國民健康署舉辦北區競賽，爭取更好的成績。

(中時 )