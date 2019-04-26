台中購物節將吸引消費者「入寶山絕不空手」，帶動消費、活絡經濟。（陳世宗翻攝）

台中國際旅展開展，現場湧現蜂擁人潮。市議員黃守達26日說，現場卻不見台中購物節的宣傳DM，市府錯失宣傳機會。觀光旅遊局長林筱淇說，台中購物節從7／10日開始，長達一個多月；因經費有限，市府規畫從5月初起集中火力展開緊鑼蜜鼓的宣傳造勢。

黃守達指出，台中國際旅展難得的宣傳曝光機會，只見幾塊印有台中購物節的板子，卻不見其他台中購物節詳細內容的宣傳DM，上網一查才發現原來觀旅局的台中購物節行銷推廣計畫案，4月30日才開標，還要等待決標結果要搭配旅展宣傳根本「完全來不及」。

黃守達質疑，號稱要成為「全世界第四大購物節」的首屆台中購物節，7月10日就要開跑，經發局採購案4月18日才開標；整體籌辦進度拖拖拉拉，連宣傳節奏也沒有抓好。市府顧著畫經濟大餅同時，沒有做好完整行銷規畫錯失大好宣傳機會。

觀旅局指出，首屆台中購物節是跨局處的大型活動，因經費有限，市府規畫從5月初起，展開為期兩個月的宣傳活動，包括燈箱、車廂及旗幟、商店等，並到大陸、港澳重點城市宣傳；期能吸引各地觀光客前來台中觀光旅遊及購物，5月初各式宣傳活動將全面展開。

(中時 )