新北市中和高中近年來，致力於提升學生國際視野，與世界接軌。（中和高中提供）

新北市中和高中近年來，致力於提升學生國際視野，與世界接軌。（中和高中提供）

新北市中和高中近年來，致力於提升學生國際視野，與世界接軌。（中和高中提供）

新北市中和高中近年來，致力於提升學生國際視野，與世界接軌。（中和高中提供）

新北市中和高中近年來，致力於提升學生國際視野，與世界接軌。除了積極整備迎接108高中新課綱外，在國際教育及文化交流方面，成效相當顯著。

中和高中針對不同學生需求，規畫多種國際教育課程及活動，例如每年日本與韓國教育旅行，藉由入校進班學習及城市探索，了解不同國家文化及與學伴互動，增進人際溝通；與澳大利亞昆士蘭省來自不同高中的師生進行跨科整合之STEAM教育課程，並定期回訪澳洲，以HOMESTAY方式入校浸潤式學習；暑假為期23天的英國遊學團，更是進入大學校園，全程學習英文，提升口說及聽力。

2019年因學生至海外升學的人數日漸增加，自4月份開始，學校更積極辦理3場國際教育講座。首先是《如何利用學測成績申請亞洲大學名校》，讓學生能提早認識如何善用學測及應有的準備；接著邀請馬來西亞UCSI大學教學團隊，除介紹歐美國家申請大學的管道，並以全英語方式教授《英國劍橋預科課程A-Level》。

另外也與英國國立普利茅斯城市學院正式簽約合作之「台英雙軌升學計畫」，除提供中和高中學子就讀名額外，也在校內辦理說明會。上述3場體驗講座，都在介紹台灣高中生如何申請國外大學管道及各國大學學制，目的乃培養孩子的國際觀，讓升學之路能開拓到全世界，也希能藉著這樣講座，讓學生知道外語能力的重要。

以學校與英國國立普利茅斯城市學院合作的「台英雙軌升學計畫」，學生將可以高中下學期間，至普利茅斯城市學院修讀英國大學預科課程，學生取得預科文憑後，再返台銜接其高中學業，無須辦理休學。

利用一學期的時間獲得英國大學預科文憑並完成雅思檢定後，即能申請英國、澳洲、紐西蘭及加拿大的大學。亦即學生高中畢業後，不必再花費時間修讀預科課程，將同時擁有台、英雙文憑證書。

2019年4月17至20日，中和高中校長柯雅菱率領10位師生，至日本福岡雙葉園高中，進行創客姊妹校簽約及文化交流，2校在STEAM課程交流已邁入第3年了。

而迎接未來108學年度，除了現行的各種國際教育課程活動外，中和高中還將為高一新生辦理新加坡及中國上海的見學路線，進入當地高中及大學。柯雅菱表示：「迎接未來國際競爭場域，要讓學生立足台灣後，自信勇敢走出去，放眼世界，增進軟實力。」

(中時 )