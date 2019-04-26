華夏科技大學與滬江中學合作，近年來致力於新北市烏來區泰雅族福山部落改善。（華夏科技大學提供）

華夏科技大學與滬江中學合作，近年來致力於新北市烏來區泰雅族福山部落改善。（華夏科技大學提供）

華夏科技大學與滬江中學合作，近年來致力於新北市烏來區泰雅族福山部落改善：採用永續設計的觀念，以福山當地的竹材，回收棧板，美化環境，形塑部落特色，達到一店一亮點特色。

由滬江中學校長郭玲玲、華夏科技大學校長陳錫圭帶領下，致力社造、努力實踐設計創造價值的理念，彰顯設計師的社會責任，讓設計回歸生活。計劃自2017年開始，將會每年逐步實施，以點線面的觀念，逐步串起部落明珠，讓福山聚落得到國內外更多人的肯定。

(中時 )