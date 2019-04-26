一店一亮點 學子打造烏來福山部落 14:532019/04/26 中時 葉書宏 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 華夏科技大學與滬江中學合作，近年來致力於新北市烏來區泰雅族福山部落改善。（華夏科技大學提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 華夏科技大學與滬江中學合作，近年來致力於新北市烏來區泰雅族福山部落改善。（華夏科技大學提供） 華夏科技大學與滬江中學合作，近年來致力於新北市烏來區泰雅族福山部落改善。（華夏科技大學提供） 華夏科技大學與滬江中學合作，近年來致力於新北市烏來區泰雅族福山部落改善：採用永續設計的觀念，以福山當地的竹材，回收棧板，美化環境，形塑部落特色，達到一店一亮點特色。 由滬江中學校長郭玲玲、華夏科技大學校長陳錫圭帶領下，致力社造、努力實踐設計創造價值的理念，彰顯設計師的社會責任，讓設計回歸生活。計劃自2017年開始，將會每年逐步實施，以點線面的觀念，逐步串起部落明珠，讓福山聚落得到國內外更多人的肯定。 (中時 ) #部落 #福山 #設計 #特色 #科技大學 也許您會感興趣 推薦閱讀 從設計看見自己的獨特性 實踐服裝設計畢展《鏡像》 17:332019/04/22 新創意 紐毛利發展部前部長來台 今首拜會原民會 22:242019/04/22 生活 吉里巴斯共和國大使藍黛西 蒞臨南臺科技大學參訪 04:102019/04/23 產業特刊 饒慶鈴營造原鄉長者友善環境 04:102019/04/23 地方新聞 7條走讀路線 了解雙和歷史點滴 04:102019/04/23 地方新聞 部落嘉年華5／3北車開幕 邀毛利人參展 11:262019/04/23 生活 建國科大「望潮世代」畢業設計成果展 青年設計師展創意 15:492019/04/23 生活 【新一代】銘傳商設系學生 畢展發起創意串連雙計畫 16:152019/04/23 新創意 評審會召集人、講座教授陳文華 科大能量迸發 邁向國際化 04:102019/04/24 產業特刊 【新一代】設計展搶眼 正修時尚系入圍28獎項 17:052019/04/24 新創意 社會熱門新聞 保險套變少了…揭妻與教練玩深蹲 - 社會 2男雙載自撞 噴飛墜大排1溺斃1重傷 - 社會 - 中時 偷拍女友撩人睡姿 分手後挨告 - 社會 - 中時 花媽愛將趙嘉寶貪污逃亡5年 墾丁大街被逮 - 社會 - 中時 鄰居洗澡不關窗 人妻三字惹禍上身 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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