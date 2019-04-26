去年大同炒股案經台北地檢署起訴，外界曾傳言被告鄭文逸持日本護照意圖潛逃出境，經本報事後查明，鄭文逸並沒有日本護照，亦未曾至航空公司報到或搭機，更無在桃園機場被攔阻之情事，一切都是謠言。

由於2018年9月6日當天，傳出大同炒股案被告鄭文逸於5日持日本護照意圖潛逃出境消息後，經本報再次透過多方管道查明，鄭文逸並無日本護照，也沒有曾經到航空公司報到或搭機，更無在桃園機場被攔阻之情事。

(中時 )