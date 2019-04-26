大同炒股案鄭文逸跑了？真相大逆轉 14:512019/04/26 中時 張孝義 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 去年大同炒股案經台北地檢署起訴，外界曾傳言被告鄭文逸持日本護照意圖潛逃出境，經本報事後查明，鄭文逸並沒有日本護照，亦未曾至航空公司報到或搭機，更無在桃園機場被攔阻之情事，一切都是謠言。 由於2018年9月6日當天，傳出大同炒股案被告鄭文逸於5日持日本護照意圖潛逃出境消息後，經本報再次透過多方管道查明，鄭文逸並無日本護照，也沒有曾經到航空公司報到或搭機，更無在桃園機場被攔阻之情事。 (中時 ) #護照 #日本 #出境 #機場 #桃園 也許您會感興趣 推薦閱讀 桃園漁民組協會 力爭埤塘養殖 04:102019/04/22 地方新聞 節能減碳有成 桃園機場榮獲國際四重環保認證 17:422019/04/22 生活 桃園航空城去年土地交易 增逾1.2倍 04:102019/04/23 產業．科技 台中航空城計畫恐生變？市議員關心進度 13:352019/04/23 生活 台中航空城計畫生變？市議員楊典忠、尤碧鈴關心進度 18:162019/04/23 生活 台中航空城 內政部暫緩審議 04:102019/04/24 地方新聞 狠心看護遺棄失智嬤 判刑並驅遂出境 11:102019/04/24 社會 昇恆昌二航ROT動工 未來旅客候機空間再升級 17:272019/04/24 生活 五一去哪玩？陸旅遊網兩極化 04:092019/04/26 話題觀察 避免文化浩劫 議員籲加強古蹟防災 04:102019/04/26 地方新聞 社會熱門新聞 保險套變少了…揭妻與教練玩深蹲 - 社會 2男雙載自撞 噴飛墜大排1溺斃1重傷 - 社會 - 中時 偷拍女友撩人睡姿 分手後挨告 - 社會 - 中時 花媽愛將趙嘉寶貪污逃亡5年 墾丁大街被逮 - 社會 - 中時 鄰居洗澡不關窗 人妻三字惹禍上身 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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