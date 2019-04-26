濁水溪水權彰化縣六成，雲林縣四成。（周麗蘭攝）

行政院長蘇貞昌到雲林視察濁水溪揚塵與雲林地層下陷治理情形，縣長張麗善要求濁水溪的水權重新分配，但彰化縣籍立委洪宗熠反對，他認為集集攔河堰的水供應六輕；蘇貞昌裁示經濟部加速督促台塑六輕興建海水淡化廠。

水利署長賴建信簡報表示，濁水溪河床裸露面積從2017年1162公頃降到2018年505公頃、目前345公頃，去年揚塵發生日已從59天降到50天。

賴建信指出，未來濁水溪河道中間將進行深槽化，作為植樹之處加強綠覆蓋，請農民配合不要種瓜。

賴建信說，麥寮河口大概有200公頃、1億立方米的土方，在不清理的前提下種一些馬鞍藤，東北季風時去噴水，抑制揚塵也有助於馬鞍藤生長。

陪同會勘的雲林縣長張麗善表示，濁水溪揚塵防治有看到成效，雲林縣國土計畫有很大部分被畫為重要農地，是全國最多，但是農業用水量不足，濁水溪水權 只有40％，彰化縣佔60％，希望水權畫分能夠重新評估分配。

彰化縣籍立委洪宗熠接著發言，集集攔河堰的水供六輕使用，六輕曾經允諾要做海水淡化，到現在無下文，六輕建廠彰化縣只得到臭空氣，水權要怎麼分配使用要好好的規畫。

蘇貞昌表示，六輕的海水淡化廠不趕快做卻用政府建好的水庫的水，要求經濟部追蹤；經濟部人員回答，六輕海水淡化廠環評已通過，過兩年就可興建。

蘇貞昌認為太慢，本案必須加速，要求台塑公司加快腳步，如此政府建水庫才有意思。

(中時 )