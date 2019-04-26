苗栗市各里長、市代表與縣府官員出席廚餘回收設備啟用儀式，為環保生活按個讚。（巫靜婷攝）

苗栗市公所清潔隊添購廚餘破碎、脫水設備，盼以解決暴增的廚餘量。（巫靜婷攝）

苗栗市長邱鎮軍視察廚餘破碎、脫水設備，呼籲市民做好垃圾分類。（巫靜婷攝）

清潔隊員當場從廚餘中檢出2顆電池，再次提醒民眾勿將垃圾雜物混入廚餘，以免設備損壞。（巫靜婷攝）

防範非洲豬瘟疫情蔓延，養豬畜牧場如無蒸煮設備，禁止用廚餘餵食豬隻，造成苗栗市公所清潔隊收集廚餘量暴增，嚴重影響場區正常作業，為讓廚餘回收再利用，市公所向行政院環境保護署爭取補助，改善廚餘處理設備，26日舉辦啟用儀式，市長邱鎮軍呼籲市民勿將垃圾混入廚餘，以免造成設備損壞。

市公所獲環保署補助605萬6160元辦理「廚餘回收再利用效能提升計畫」，加上公所配合款82萬5840元，總經費688萬2000元，委託設計發包廚餘破碎、脫水、打包等設備，包含廚餘桶昇降傾倒機、振動篩選機、螺旋輸送機、粗碎機等，期望能迅速將每天回收進場的廚餘，立即處理再利用。

26日舉辦設備啟動儀式，由2名清潔隊員負責檢查廚餘是否含有垃圾，當場撿出數枚塑膠袋與電池，清潔隊長孫春明表示，民眾常將垃圾混入廚餘，包含大骨頭、椰子殼、蛤蜊、塑膠袋、免洗筷、免洗餐具餐盤、繩子、網子等，這些若不慎投入設備將造成機器損壞，請市民勿將垃圾雜物當作廚餘回收。

邱鎮軍表示，愛物惜物、珍惜食物才有環保永續的未來，民眾採用食材要依實際需求準備，千萬不要過度浪費，並且將家中廚餘正確投入廚餘桶內收集，經觀察許多市民會將廚餘混入垃圾投丟焚燒，但這行為會造成公所焚化成本增高，也是不環保的作法。

邱鎮軍說，透過絞碎、攪拌、乾燥後的廚餘，可提供苗栗市各里內社區、鄉親市民或學校，當作綠美化及種植蔬菜時蓬鬆培養土再利用，藉以活化土壤，如果鄉親有需要時，可逕向清潔隊洽詢037－331917，並視廚餘場作業情形，免費索完為止。

(中時 )