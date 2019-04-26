防範非洲豬瘟疫情蔓延，養豬畜牧場如無蒸煮設備，禁止用廚餘餵食豬隻，造成苗栗市公所清潔隊收集廚餘量暴增，嚴重影響場區正常作業，為讓廚餘回收再利用，市公所向行政院環境保護署爭取補助，改善廚餘處理設備，26日舉辦啟用儀式，市長邱鎮軍呼籲市民勿將垃圾混入廚餘，以免造成設備損壞。
市公所獲環保署補助605萬6160元辦理「廚餘回收再利用效能提升計畫」，加上公所配合款82萬5840元，總經費688萬2000元，委託設計發包廚餘破碎、脫水、打包等設備，包含廚餘桶昇降傾倒機、振動篩選機、螺旋輸送機、粗碎機等，期望能迅速將每天回收進場的廚餘，立即處理再利用。
26日舉辦設備啟動儀式，由2名清潔隊員負責檢查廚餘是否含有垃圾，當場撿出數枚塑膠袋與電池，清潔隊長孫春明表示，民眾常將垃圾混入廚餘，包含大骨頭、椰子殼、蛤蜊、塑膠袋、免洗筷、免洗餐具餐盤、繩子、網子等，這些若不慎投入設備將造成機器損壞，請市民勿將垃圾雜物當作廚餘回收。
邱鎮軍表示，愛物惜物、珍惜食物才有環保永續的未來，民眾採用食材要依實際需求準備，千萬不要過度浪費，並且將家中廚餘正確投入廚餘桶內收集，經觀察許多市民會將廚餘混入垃圾投丟焚燒，但這行為會造成公所焚化成本增高，也是不環保的作法。
邱鎮軍說，透過絞碎、攪拌、乾燥後的廚餘，可提供苗栗市各里內社區、鄉親市民或學校，當作綠美化及種植蔬菜時蓬鬆培養土再利用，藉以活化土壤，如果鄉親有需要時，可逕向清潔隊洽詢037－331917，並視廚餘場作業情形，免費索完為止。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。