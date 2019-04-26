漫威十年大片《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）已在台灣上映，而Google先前每日常搭上熱潮，在首頁或各處暗藏「彩蛋」慶祝各項話題，最近有網友發現，在Google搜尋薩諾斯，右邊除了出現薩諾斯的維基百科簡介，更真的出現了一只無限手套，好奇一點下去發現結果很「悲劇」。
超強反派薩諾斯在電影《復仇者聯盟3》中正式出場，為了控制宇宙人口過剩問題，他一一闖關打擊超級英雄們，最終收集到6顆無限寶石，並在一個彈指間消滅了宇宙一半的人口，而最近上映的《復仇者4》便是講述之後故事。24日該片在台上映首日票房便達8057萬台幣，全球首周上看310億台幣。
為了致敬這股熱潮，Google在搜尋頁也藏了彩蛋慶賀，只要網友搜尋薩諾斯，頁面右邊便會出現特製的無限手套，點下去後可見手套做了彈指動作，結果頁面上的搜尋結果化成灰消失一半，連搜尋總量數字也從1千6百萬筆剩8百萬筆，而再點一次無限手套搜尋結果就可「復活」，網友笑稱：「我看了什麼」、「好用心的動畫」、「是不是暗示電影下部結局？」、「太狂了，不愧是Google」。
(中時電子報)
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