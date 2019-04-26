2019年台中市特奧融合教育活動「滾球大集合」26日在豐原體育場盛大登場，共有614名選手、48隊參賽，為台中市智能障礙者最大型的運動賽事。由法式滾球簡化的特奧滾球，規則簡單，讓身心障礙人士能輕鬆參與，球員擲球過程，教練在場邊全程盯場，競爭相當激烈。
滾球比賽4人1組，選手們輪流投擲1公斤重的色球，以最接近白色母球的球數來計算得分，考驗選手的判斷能力及團隊合作精神。一旁觀賽師長，也卯足勁為選手們加油，不少球隊廝殺到最後1球才分出勝負，氣氛既緊張又熱鬧。
台中市身心障礙體育總會理事長陳清龍表示，本屆共有614名選手、48隊參賽，隊職員223人，總人數來到837人，參與人數逐年成長，成為台中市特奧活動年度盛會，也是台中市智能障礙者最大型的運動賽事。
陳清龍說，特殊教育及適應體育推行刻不容緩，該會深耕身心障礙體育多年，派任專任教練到校指導適應體育課。為培植特奧人才，也辦理各項運動教練及裁判講習，5月底將辦理特奧保齡球教練講習，歡迎有興趣的教師報名。
(中時 )
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