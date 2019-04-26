為推廣環保再生觀念，新北市立圖書館林口分館響應「世界地球日」國際環保運動，特別和環保局合作，於圖書館內打造「惜福閱讀角」展售閱讀書房再生家具，鼓勵民眾以物美價廉的方式，為家中布置一個閱讀角落，同時也推廣資源再利用，家具競標所得並將全數捐贈公益，歡迎民眾一起來省荷包、環保閱讀做公益。

林口分館與環保局合作，於圖書館內打造「惜福閱讀角」，展售閱讀書房再生家具，邀民眾一起來挖寶。林口分館主任陳昱汝表示，此次於林口分館展示的再生家具包括閱讀桌椅以及書櫃等，希望可以藉由便宜又實用的二手家具，鼓勵民眾以物美價廉的方式，為家中布置一個閱讀角落，培養閱讀習慣，同時也推廣資源再利用、回饋惜福的想法，家具競標所得並將全數捐贈社福機構，推廣閱讀、響應環保，還可以愛心做公益，一舉數得。

環保局表示，再生家具是將舊有的廢棄家具再利用，磨去它們老舊的外觀、修復損壞的骨架，重新打造它們的新生命，再透過「幸福小站」將回收、整理後的再生家具，免費提供弱勢與急難家庭使用。此次與林口分館合作，是首度透過實體展示，開放民眾競標選購。希望藉由圖書館優質的展示空間，擴大服務，讓更多民眾受惠，同時讓這些二手家具可以更有效循環利用，民眾也能實際體驗再生家具，找到適合自己的家具。

林口分館「惜福閱讀角」閱讀書房再生家具即日起於圖書館展示至年底，並會不定期更換書房家具，想撿便宜的民眾，千萬別錯過。詳情可查詢新北市立圖書館網站（http：／／www.library.ntpc.gov.tw）。

(中時 )