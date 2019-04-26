基隆港務分公司總經理劉詩宗（右）代表登輪致贈首航紀念牌。圖：業者提供

台北海洋科技大學扮演世界名畫與旅客合影。圖：業者提供

郵輪迷期盼的歌詩達13萬噸「威尼斯號」於今(26)日首航基隆港!該船首航航程以13世紀威尼斯商人馬可波羅東遊亞洲為行銷主題，而同時間同集團的「盛世公主號」也在港，創基隆港開港133年以來，首度同時有兩艘13萬噸級以上郵輪同時在港。

新船於義大利Fincantieri造船廠打造，今年3月下水後，自造船廠所在地里雅斯特(Trieste)出發，沿途停靠東地中海港口，經蘇伊士運河至約旦亞喀巴港，再經香港來到基隆，最後抵達橫濱。

威尼斯號隸屬嘉年華集團旗下的歌詩達郵輪(Costa Cruises)，總噸位數為13萬噸、吃水8.5米，可載客量多達5,260人，同時也是目前來臺停靠的遊輪中載客量最大的。歌詩達威尼斯號是專為亞洲市場打造的豪華遊輪，其最大的特色即是將義大利水都威尼斯完整呈現於遊輪上，讓上船的旅客能不用飛至義大利即可感受此風情。而在彎靠基隆兩個航次之後，今年將於5月9日起以基隆為母港載客出港一航次。

更難得一見的是，今天除了停靠於西3、西4碼頭的威尼斯號以外，盛世公主號也在港，創基隆港開港133年以來，首度同時有兩艘13萬噸級以上郵輪同時在港。

而今天在港的客輪除了威尼斯號及盛世公主號，更有寶瓶星、中遠之星及台馬之星，五輪接力進港，單日入出港旅客將超過15,000人，也突破基隆港今年為止單日旅客人次最高之紀錄。

為迎歌詩達威尼斯號首航基隆港，港方特別安排拖船噴水，並由該分公司總經理劉詩宗代表登輪致贈首航紀念牌，同時也邀請台北海洋科技大學於船邊進行送賓表演，緊扣威尼斯號船上標榜的文藝氣息，以角色扮演及場佈方式重現多幅世界名畫，吸引眾多外國旅客駐足欣賞與讚嘆!

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