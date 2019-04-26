現狀或被迫統一？蔡英文：2020很關鍵 14:592019/04/26 工商 彭媁琳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 總統蔡英文。(中時資料照片) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 總統蔡英文今日接見台灣基督長老教會牧師，蔡英文強調，身為總統，面對中國的壓力，她從來沒有低頭過，過去3年經濟發展很穩定，持續成長，蔡英文也很認真照顧好人民的生活，也希望給年輕人有加薪的機會、減稅，生活越來越穩定。 蔡英文強調，2020年對台灣來說是很關鍵一年，面臨一個選擇，是要維持主權獨立的現狀，還是要被迫進入被統一的進程。聖經裡面說，要趁著有光的時候行走，免得黑暗抓住你們，相信你們大家就是台灣的光，未來需要大家幫忙。 (工商 ) #蔡英文 #台灣 #生活 #穩定 #總統 也許您會感興趣 推薦閱讀 耍賴、黑韓、砸郭的小英 04:102019/04/22 時論廣場 朱立倫：蔡英文最近專找人吵架 11:112019/04/22 政治 彭文正提4點槓蔡英文 「把妳們的髒手拿開」 11:402019/04/22 娛樂 蔡英文腹背受敵 網友喊「他」出來報恩！ 15:522019/04/22 政治 蔡英文：推動非核家園是現在最重要環境工作 19:312019/04/22 政治 新聞透視》利用軍情拉選情 刻意操弄令人憂心 01:182019/04/23 政治要聞 蔡英文敗局已露 04:102019/04/24 時論廣場 蔡英文抵苗栗出席3場座談 喊團結 19:562019/04/24 政治 蔡英文出席汽車公會餐敘 收陳情書籲改善中古車市場 20:292019/04/24 政治 英諷韓 已在想下份工作 04:102019/04/25 政治要聞 政治熱門新聞 遭追問韓國瑜收4千萬消息來源 蔡正元回應了 - 政治 韓遭控拿吳4000萬 她哽咽：吳敦義出來說話 - 政治 被控拿吳4000萬 韓國瑜：有就辭高雄巿長 - 政治 冒牌韓粉退散！羅智強重話抨擊蔡正元 - 政治 回應4千萬 吳敦義：我都沒經手當主席借款很正常 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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