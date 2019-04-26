總統蔡英文今日接見台灣基督長老教會牧師，蔡英文強調，身為總統，面對中國的壓力，她從來沒有低頭過，過去3年經濟發展很穩定，持續成長，蔡英文也很認真照顧好人民的生活，也希望給年輕人有加薪的機會、減稅，生活越來越穩定。

蔡英文強調，2020年對台灣來說是很關鍵一年，面臨一個選擇，是要維持主權獨立的現狀，還是要被迫進入被統一的進程。聖經裡面說，要趁著有光的時候行走，免得黑暗抓住你們，相信你們大家就是台灣的光，未來需要大家幫忙。

(工商 )