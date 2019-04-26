勞動部勞動力發展署長黃秋桂(第二排左六)、勞動部高屏澎東分署長程泰運(第二排左五)為勞動部南區銀髮中心3週年慶活動揭開序幕，企業代表、資源夥伴與銀髮民眾共襄盛舉。（吳江泉攝）

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署南區銀髮人才資源中心今（26）日上午在南區銀髮中心舉辦「2019青春修煉之旅 力量是你！」3週年慶活動，由勞動部勞動力發展署長黃秋桂、勞動部高屏澎東分署長程泰運為活動揭開序幕，與在場80名致力推動實踐「銀髮友善職場、青銀職場合作」的企業代表、資源夥伴與銀髮民眾共襄盛舉，彼此分享展現銀髮勞動力優勢，續寫勞動市場新篇章。

南區銀髮中心先播放3週年慶影片，呈現中心自105年成立以來，努力傳遞「選擇X改變∞機會」服務精神，經3年醞釀，4力崛起(就業力、銀響力、創業力、青銀力)，緊接著推出舞蹈表演「青銀power秀」，現場活力四射，充滿青春活力，展現青銀共好，另外推出青春修煉之旅成果導覽、火星流派隨堂考、創業攤位體驗等。

署長黃秋桂表示，台灣已在去年3月轉為高齡社會，推估115年邁入超高齡社會，這代表台灣人口結構將逐漸轉型，65歲以上人口比例會越來越多。有鑑於此，南區銀髮中心過去3年來，不停開發銀髮友善職缺，向企業主傳遞銀髮職場優勢，並提供「中高齡職務再設計」等資源協助，同時針對銀髮人士辦理近800場銀髮勞動力培育課程，至今已協助近2200位銀髮人士投入勞動力市場，繼續發揮所長傳承經驗。

她說，為讓未來勞動市場更加靈活充滿動力，南區銀髮中心特別將3週年慶主題訂為「2019青春修煉之旅 力量是你！」，鼓勵銀髮人士處在變化多端時代，勇於改變與青年族群跨世代合作，創造第二職涯，展現「60正好、70剛好、80美好」無限大機會。

現場邀請文化藝術公司負責人分享僱用銀髮人士，創造青銀友善職場正向效益，婚禮顧問公司負責人則分享，中心主題培育課程對於培訓業界所需人才助益，也請創業成功的銀髮人士分享運用南區銀髮中心資源開創青銀交流世代共融經驗。台上台下彼此分享交流，傳遞銀髮優勢，活絡銀髮勞動力市場。

分署長程泰運表示，南區銀髮中心持續推動銀髮人才運用服務，協助銀髮人士重現勞動價值並提升工作表現，歡迎有意願重返職場的銀髮人士，或是有意願聘用銀髮人才的企業，洽詢07-2222778。

(中時 )