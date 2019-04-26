前國民黨立委蔡正元臉書爆料，國民黨主席吳敦義為高雄市長韓國瑜募款4000萬，做為競選高雄市長經費，但韓國瑜卻忘恩負義。對此，韓國瑜今接受訪問，怒嗆蔡正元要拿出證據來，如果有拿，他就辭高雄市長職務！而國民黨高雄市議員邱于軒哭喊，好不容易國民黨翻轉高雄，現在還放任黨內同志互打，她懇請吳敦義出來說話，否認蔡正元的指控，為這件事情止血。

蔡正元日前在臉書表示，韓國瑜選高雄市長時，國民黨財庫已山窮水盡，吳敦義靠個人力量為韓國瑜募款四千萬元，作競選經費。但「韓國瑜現在已成神，郭台銘已成仙，朱立倫王金平也是羅漢菩薩，在這堆神明的壇桌下，吳敦義為了維持這個家，只好繼續忍辱負重」。

對此，韓國瑜表示，他不知道蔡正元這句話從哪裡來，他怒轟蔡正元拿出證據，如果吳敦義主席真的有拿4000萬給他，「我可以辭掉高雄巿長」，他並連說2次可以辭官，代表人格不容這樣懷疑。

而和韓國瑜在高雄市長選戰期間，並肩作戰的邱于軒在政論節目《大政治大爆卦》表示，她敬稱蔡正元為委員，因為蔡還是前輩，因為韓國瑜即使憤怒，還是稱蔡為委員。她更哽咽表示，當初高雄好不容易翻轉，是大家齊心協力的成果，當韓國瑜一個人在高雄奮戰時，請問有誰為他挺身而出？現在的國民黨不是更應該團結打贏2020，怎麼會是內鬥？這樣只會離2020越來越遠！

邱于軒更帶著哭音表示，蔡正元表示是為吳敦義抱屈，但是他們看到是蔡無端指控韓國瑜拿4000萬，請問證據在哪裡？這對國民黨很傷的！而且如果韓國瑜真的拿吳敦義的錢，那麼拜託吳敦義請出來說話，請黨主席出來主持公道，有就有，沒有就沒有，請吳主席出來，為國民黨止血！

蔡正元抹殺高雄一切努力? 邱于軒：請吳主席出面講話！

(中時電子報)