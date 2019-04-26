梁靜茹新歌〈我好嗎〉邀金馬影后謝盈萱齊跨刀拍MV。（環球唱片提供）

梁靜茹新歌〈我好嗎〉邀金馬影后謝盈萱齊跨刀拍MV。（環球唱片提供）

梁靜茹新歌〈我好嗎〉邀金獎導演徐譽庭及金馬影后謝盈萱齊為MV跨刀；透過首次為歌手首執導MV的徐譽庭細膩鏡頭以及謝盈萱精湛演技詮釋，乍看簡單的情傷故事看完卻後座力十足令人動容，就連在現場的梁靜茹都不禁紅眼眶，最後謝盈萱更在片尾時哼起〈我好嗎〉，為了梁靜茹首次在螢幕上開金口唱歌的她，因為太緊張不小心唱錯，忍不住笑說：｢我就說我五音不全 你們還要我做這件事！叫我唱歌是會害到歌手的！」

首次為歌手執導MV的徐譽庭以一位都會女子接到前男友傳來的｢我好嗎」簡訊而勾起情傷的故事，讓謝盈萱在沒有任何對白的戲中展現精湛的實力演技，一場在家崩潰眼淚潰堤的戲把觀眾情緒引爆，｢一鏡入魂」的超強演技，更感染現場所有工作人員，讓梁靜茹也忍不住紅眼眶！MV拍攝日前後，謝盈萱人都在台南拍戲，徐譽庭原本覺得難以邀請到她，卻沒想到兩人在聊天時，偶爾說到這支MV時，謝盈萱馬上表示非常樂意演出，還立刻跟劇組請假前來拍攝，也促成了｢雙金」齊為〈我好嗎〉MV加持的美事。

片中陪伴女主角度過最孤單無助的時刻正是梁靜茹的溫暖歌聲，也因此讓歌后跟影后在MV中有了交集，幾場對戲下來，用歌聲｢演戲」的梁靜茹，現場清唱的好歌聲讓謝盈萱稱讚：｢可以聽到你現場唱歌，覺得是賺到，因為有超強感染力，真的不用做甚麼事情，只要聽你的聲音就可以療傷。」有趣的是，在拍一場梁靜茹對著謝盈萱唱歌的戲時，由於徐譽庭導演需要靜茹展現出經過體悟後明白的狀態，需要她微笑著唱歌，特別請謝盈萱藏在鏡頭後對梁靜茹做起鬼臉，果然成功地讓她笑了出來。

事後謝盈萱特別跟梁靜茹解釋，｢其實我很害怕我猛做鬼臉後你會嚇到，想說我到底在幹嘛！」梁靜茹則笑說：｢我這種個性一定會笑出來！這樣剛好達到導演要的。不過後來你認真的時候，我都想做鬼臉給你看哦！」導演在MV最後安排女主角謝盈萱在心情被梁靜茹歌聲療癒後忍不住哼起〈我好嗎〉，沒想到在街口巧遇歌手本尊而留下美好ENDING；由於得在歌后旁邊清唱，可能是因為太緊張的關係讓謝盈萱不小心唱錯，忍不住笑說：｢我就說我五音不全 你們還要我做這件事！叫我唱歌是會害到歌手的！」

(中時 )