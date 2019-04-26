品冠25日在北京舉辦「幸福指南」2019限定演唱會記者會，是他睽違近3年重啟演唱會，並同時宣布即將啟動新專輯《幸福指南編輯部》；記者會現場，品冠首唱新歌〈幸福指南〉，感性地說：「這個時代的幸福和成功一樣，都沒有了所謂標準，每個人可以有自己的選擇，也就是自己對幸福的標準。這是一個人生可以自訂的時代。」他覺得幸福不需要代言人，尊重不同選擇。

品冠的不少圈內好友，包括五月天石頭、林俊傑、吳克群、周華健、張信哲、任賢齊、陳曉東等人錄製VCR祝賀，談起大家對品冠的印象，周華健打趣說：「品冠聲音非常的溫暖，個性非常善良、和諧，個人音樂風格永遠都能製作一種恆溫的感覺，所以華健叔叔在這裡宣布，品冠就是我們的恆溫男孩。」

五月天石頭也力讚品冠溫暖又細心，林俊傑談起品冠也表示：「溫柔、沈穩、憨厚老實，最後深藏不露，因為聽說他是個愛搞笑的諧星，也很會模仿。」陳曉東更笑言：「對我來說他就是一個好爸爸、好丈夫，他會拿起吉他，一邊作曲一邊唱給兒子聽，也會在老婆生日時創造很多驚喜、浪漫。」

品冠「幸福指南」2019限定演唱會記者會，首站將於5月25日在北京奧體中心體育館開唱，更多相關資訊，請上品冠官方臉書及微博查詢。

(中時 )