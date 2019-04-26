為台爭光！國際鋼鐵協會舉辦的第13屆「鋼鐵大學煉鋼挑戰賽」落幕，中興大學材料系碩士生樓紹緯、博士生張育恩挑戰2小時內煉製2種鋼鐵品種，分別奪下世界冠、亞軍，展現平時練習對材料性質的掌握。他們興奮說，榮獲此獎是身為鋼鐵人最驕傲的成就。

「鋼鐵大學煉鋼挑戰賽」去年11月預算，有來自世界50國、1905名選手參賽，張育恩以預賽亞太區冠軍、與獲得全球最佳成績的樓紹緯及其他三區冠軍在總決賽中一較高下，結果樓紹緯奪下世界冠軍、張育恩拿銀牌，另有2名選手最後未達成任務。

張育恩說，對材料感興趣、博士論文也以鋼鐵為主題，為參加煉鋼大賽，長達2個月每天練習，藉以了解碳、矽、錳等各項材料的特性與吹氧、保溫、電力等製程條件差異，之後與樓紹緯針對製作結果相互討論，讓彼此更能掌握材料特性，是致勝關鍵。

樓紹緯則說，以往競賽是限定2小時內、透過模擬器製作出1種鋼鐵品種，今年題目則要求必須製作2種鋼鐵品種，且兩者間有關聯，難度更高，第一時間的參數判斷相當重要，且競賽時大螢幕會不斷秀出選手製作進度，也是種心理競賽。

興大指出，樓紹緯最後以每噸368.62美元成本製作符合條件的鋼鐵、奪下世界冠軍，與第二名的張育恩僅差0.02美元，顯示台灣選手的技術理念與操作手法優於他國。

(中時 )