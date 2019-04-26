刑事局偵查第一大隊去年底破獲52歲戴姓男子，在桃園楊梅租屋處地下室從事槍械改造，經逐層搜索，在3樓又發現各種化學藥劑、原料及製毒設備，懷疑可能還兼做製毒工廠。由於現場不明氣味濃厚刺鼻，專案小組立即封鎖現場，並由刑事局鑑識人員前往鑑驗採證。

鑑驗結果日前出爐，發現重達173公斤的原料為第四級毒品甲基麻黃鹼，為安非他命的先驅原料，並已提煉出7.3公斤的安毒，另查獲丙酮、強酸液體、氫氧化鈉、乙醇、氨水、乙醚、氫氧化鈉、甲胺、醋酸鈉、鹽酸、丙酮等大批贓證物。

戴嫌辯稱，是在研究製作動物感冒藥，但警方發現根本不符成本，當場戳破他的謊言，戴嫌才坦承提煉安毒。警方從查扣到的原物料數量研判，可能已有部分製成的安毒流落到市面，所幸及時破獲該製毒工廠，阻絕繼續製造安毒與擴散，全案刻擴大追查毒品流向。

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(中時 )