立法院院會今天三讀通過《勞動基準法》部分條文修正草案，派遣業者不可與派遣勞工簽訂定期契約，避免勞工遭「用完即丟」；派遣業者若刻意積欠工資，派遣勞工得要求要派單位先行給付，要派單位再向派遣公司求償。預估將有15萬派遣勞工受惠。

過去《勞基法》施行至今，派遣工始終未能納入其保障範圍，朝野立委遂提案修正，增列派遣工相關工作權益。

本次修法增訂派遣業者不得與派遣勞工簽訂定期契約，派遣公司若違法與派遣勞工簽訂定期契約，主管機關得依《勞動基準法》處以2萬元到100萬元罰鍰。

此外，勞動派遣與傳統勞動雇傭的勞動關係有所不同，工資為派遣勞工之經濟來源，為避免派遣事業單位積欠工資嚴重影響勞工生計，故修法明訂派遣勞工如遭積欠工資，可要求要派單位先行給付，要派單位再向派遣公司求償或從應付給派遣公司的費用中扣除。

提案立委劉建國表示，這次修法將派遣工納入《勞基法》保障，是相當重要的里程碑，過去派遣公司如惡意倒閉，派遣工往往難以追討，這次修法有助於派遣公司正常化運作。

(中時 )