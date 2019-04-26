民進黨北市議員許淑華今早開記者會踢爆，北市啟明學校一名劉姓代課老師竟對孩童不當管教長達2年，校方知情不報，直到家長向社會局投訴，事件才被揭發。校長蔡明蒼剛剛出面鞠躬道歉，坦言確實沒處理好；不過，對於媒體追問是否知情不報等問題，她均沒有正面回應，稱學校主任有裝設錄影機想釐清狀況，但「沒人再反映後就以為沒事情」。

許淑華稍早指出，孩子從2016年入學之後就被劉姓老師不當管教，包括拿書打頭、被拖行等；由於該師陸續在學校內部被通報疑有不當管教行為，但直到隔年（2017年）9月，學校才自行安裝攝影機，結果果然錄到班上有多位孩童被體罰。不過，當時學校仍未循校安通報途徑處理，家長去年（2018年）4月發現孩子狀況越來越差，也不願意去上課，向社會局投訴後，社會局才告知教育局。

對此，蔡明蒼表示，9月份學校主任知道此事以後，想要釐清狀況，因此裝設攝影機想了解；媒體追問，明明有拍到不當管教畫面，為什麼沒通報？蔡則避談自己到底知不知情，但又說，她一開始不知道，主任是想要釐清之後才告訴她，沒有人再反映後就以為沒事情，可是「我是校長就一肩承擔，確實沒處理好，很抱歉。」

蔡明蒼說自己有將自請處分的公文送到教育局特教科，沒有明確提到應該受何種處分，尊重教育局處理；特教科長林侑融則說，去年7月有收到公文，9月科裡簽准會在校長考績裡做反應，這份考績會在今年8月之前、也就是107學年度結束時出爐，但由於現在外界有要求要處分，所以會盡快先做處分。

(中時 )