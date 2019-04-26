50歲的照服員張小姐，長年受脊椎疼痛之苦，近年來連背都挺不直，影響日常生活作息，醫生診斷為腰椎第4、5節滑脫，在進行微創骨釘融合手術後，張女術後6小時即可下床行走。

大甲李綜合醫院神經外科醫師魏銘政表示，台灣神經外科醫學會問卷調查慢性下背痛的盛行率在台灣約59％，下背痛持續影響大多數人日常生活，若藥物及物理治療都無法緩解或改善疼痛時，最終多數病患及醫師會選擇手術。

魏銘政指出，疼痛原因是明顯的神經壓迫或骨頭損傷造成時，手術是一項快速且精準的選擇，目前手術方式也朝微侵襲(微創傷)發展，優點是傷口小、破壞少、復元快。

魏銘政替張小姐進行腰椎骨釘手術，由於破壞結構進行減壓及骨融合手術，疼痛在所難免，但術後6小時即可下床行走。

魏銘政說明，傳統骨釘植入手術(大傷口)，對於脊椎後側包含椎板及小面關節，需完全破壞，脊椎結構受到完全損傷，病人術後恢復期，也必須承受更多疼痛。近年脊椎微創手術(小傷口)如雨後春筍般不斷冒出，讓病患有更多的選擇。

(中時 )