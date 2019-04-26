消防員到富春國小附設幼兒園進行消防安全防護宣導。（王文吉攝）

消防員指導富春國小教師使用消防水帶及錨子。（王文吉攝）

幼兒園學童體驗搭乘消防水車。（王文吉攝）

救護員示範CPR急救正確操作步驟。（王文吉攝）

台中市富春國小附設幼兒園26日舉行「防災演練體驗」消防安全防護宣導活動，由台中市警消李炘哲與救護義消廖仁照聯合策畫設計，幽默而生動精彩的課程解說和實際搭乘消防車，讓現場學習的大小朋友驚呼與歡笑聲不斷，在輕鬆氣氛中學得知識與常識，意義非凡。

一開場先由警消李炘哲與救護義消廖仁照進行消防安全防護演練教育，並分享實際救災經驗，讓現場大小朋友了解災害防治的重要性，接著現場家長與幼生一一乘坐消防車，並進行消防噴水體驗，最後進行親子CPR急救照護演練與居家安全常識認知實作。

幼童劉子涵表示，消防隊員好厲害，什麼都會，除了救火還會抓蛇抓蜂窩，更要24小時待命；黃子祐說，原來救災工具都是這麼重，消防叔叔、阿姨真的很辛苦；家長林宜樺表示，參與演練體驗後，才知道CPR急救照護技能與自保技巧，學到很多。

富春國小校長李秀櫻表示，有鑑於季節轉換而火災新聞報導不斷，給予學童與家長正確的消防安全防護知識，才是自保的最好方式。富春國小附幼園主任林碧雲也說，防震防災安全教育往下扎根，自幼做起，讓幼童擁有安全基本常識，學習保護自己也習得照護他人。

(中時 )