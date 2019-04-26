高市府攜手台灣微軟26日舉辦「2019微軟教育高峰論壇」，以「人工智慧 ＃FutureReady」為主軸，除有知名產官學專家學者分享，還與各縣市大學與中小學校長、教師，探討台灣高等教育、國民基本教育聚集AI浪潮；市長韓國瑜表示，加速人工智慧教育，感謝台灣微軟投入教育資源，對高雄猶如大旱望雲霓。

今天在高雄展覽館登場的論壇有來自全台來自各縣市500多位大學與中小學校長、教師齊聚，以加速教育領域智慧轉型，是歷年國內規模大最的科技教育高峰論壇；韓國瑜上台致詞表示，他這趟剛從美國回來，深切感受到僑胞對台灣下一代教育的擔憂與關注。

韓說，僑胞擔心台灣下一代國際移動能力嚴重不足，這一代看下一代，都希望能投入更多教育資源，但在資源有限的情形下，台灣微軟能投入教育資源，對高雄猶如大旱望雲霓；讓下一代能用中文與大中華區溝通，可用英文行遍天下，感謝微軟，願在高雄教育資源缺乏下，投入高科技與設備。

台灣微軟總經理孫基康指出，微軟長期與教育界夥伴走在人才培育最前線，自2003年起開啟一系列針對學校與教師轉型計畫，今年的教育高峰論壇更首次加入高等教育場次，顯示重視未來企業AI人才即戰力的育成；隨著AI應用日趨多元，希望透過AI能協助老師教學更有創意，並激發學生想像力與學習動力，同時打造數位時代所需的市場競爭力。

高市教育局長吳榕峯表示，高雄長期以來積極推動程式教育發展，強調「程式翻轉教育」的理念，建置全國第一個角色扮演的「程式」與「英語」學習網站-U世代島嶼學習樂園「E-game」，讓學生可以在平台上的「英文島」與「打寇島」進行英語與程式學習，至今全國的使用人數已突破50萬人。

(中時 )