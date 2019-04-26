賀一航接受哈主播專訪。（圖／中視提供）

賀一航分享精彩演藝人生。（圖／中視提供）

欠稅管收 賀一航變 副總統?!《改變的起點》精彩預告│中視新聞20190427

冷面笑匠賀一航，從秀場到主持界縱橫演藝圈40年，2010年，賀一航欠稅遭管收，進土城看守所被關了74天。最近他接受《改變的起點》專訪，自嘲人生就被關那麼一次，印象最深刻的就是和前總統陳水扁，同待在孝一舍比鄰而居，每天上午八點一到，就有人來帶阿扁放風做運動。賀一航也想出去透透氣，他問管理員，何時輪他？ 舍方打趣說:「不急，你是副總統，等總統回來，就輪到你了！」

當年在土城看守所，賀一航跟陳前總統屬於特殊人物，放風時獄方會將他們單獨隔離，不讓其他人接近。每次阿扁散步30分鐘回來，就輪到「副總統」賀一航出去動一動。賀一航說，失去自由的那兩多月，最感謝另一半Judy風雨無阻，每天來面會給他鼓勵打氣，也帶來他愛吃的料理。

賀一航早年家貧，初中畢業就去念軍校，後來還成為神龍小組跳傘成員，專門在國慶大典時，從總統府上空表演特技給外賓欣賞。賀一航在《改變的起點》還透露，當年受訓課程，天天操體能，但最困難的是海面跳傘。最後5英呎要收傘，準備頭上腳下跳入海裡；但他常常姿勢不對，整個人臉朝下，啪的一聲，直接重擊水面。「我的大餅臉，就是在神龍小組跳傘時，撞出來的!」

賀一航除了跳傘還擔任教官，飾演包公成名的金超群，還有藝人檢場，在服役傘訓時都曾是賀一航的學生。至於藝名「賀一航」怎麼來的? 為何倪敏然在作秀時，幫他取了個「張霸」的藝名? 賀一航一路走來，人生故事處處驚喜，也充滿感慨。請鎖定本週六下午2點中視《改變的起點》。

(中時電子報)