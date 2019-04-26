台中市政府水利局持續推動水環境教育，希望讓保護水域觀念下向扎根。特舉行一系列「愛水學堂」水利營活動，帶領北勢等國小師生在南勢溪展開一場「南海溪蟹的秘寶」尋寶任務，學生們進行實地觀察與探索，分工合作拼湊出寶藏全貌，也藉此親近水域，體驗水域生態的重要性。

水利局表示，為推廣愛護水資源、培育水素養，特別針對小學四年級至國中三年級學生，透過課堂、遊戲及實地調查與觀察體驗等方式，規劃108年度「愛水學堂」水利營活動，邀請大、小朋友化身愛水探險家走出戶外、感受自然、探索水環境，激發關懷周遭水環境議題，並發揮「立即行動」的力量，成為守護台中市河川生態的愛水小公民。

活動由水利局與EIET自然生態解說教師培訓營老師鄭清海以及其團隊共同合作，帶領小朋友探索水環境生態與傳統文化，並藉由闖關遊戲深入了解整體水環境模式及南勢溪特有生態概況，孩子們滿腔的熱情寫下充實的一頁，懷抱著知識的寶藏滿載而歸。

水利局長范世億表示，為將愛水行動落實於教育及生活中，水利局也特別規劃48場次的「溪手走讀河川」水環境導覽活動，透過五感體驗大台中水環境之人文特色與生態工程，真正落實「愛水學堂」以品格、文化、領航及深耕之四大計畫主軸，達成人與自然共生息，從水利的改革看到水力的價值，傳遞水麗美好、永續發展的願景。

(中時 )