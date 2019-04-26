美國代防長夏納翰在美國國會接受質詢

美國代防長夏納翰（Patrick Shanahan）曾任職波音超過30年，上台後不時痛批F-35，加上空軍將大採購波音F-15EX戰機，而引發利益衝突的疑慮，促使國防部督察長辦公室（Department of Defense Inspector General）展開調查。

不過，據《動力》（The Drive）網與CNN新聞網26日報導，國防部督察長辦公室經過調查後，25日公開調查結果稱，他並未對洛克希德馬丁（Lockheed Martin），或是F-35戰機懷有偏見，也並未不公平地偏袒前東家波音的產品。

而夏納翰在接受調查時說，他所謂的「爛透了」（f----d up）是指F-35戰機專案，而不是飛機本身。

至於調查對有關F-35部份所做出的結論，主要是根據一個特別關鍵要素，那就是許多高階軍官，還有來自政府其他部門的官員，也都曾基於正當理由，公開批評F-35專案和相關管理。

報告甚至指出，他對F-35專案的評語很實在，與專案的表現一致，也和其他政府高層官員所作的評論相符。換句話說，調查單位認為，他並沒有任何不道德行為。

不過，他對F-35專案令人不安的評估，尤其是對備用零件欠缺的擔憂，卻在另一份周四公佈的官方報告中放大。

(中時電子報)