斯里蘭卡復活節連環爆炸案至今造成253人喪命、超過500人受傷，當中9名自殺炸彈客的身分已逐漸遭到起底，尤其當局劍指斯國當地極端組織領袖哈希姆（Zahran Hashim）為主謀，只是案發後遲遲找不到他的屍體，今天斯國總統證實，哈希姆已經在爆炸案中死亡。

BBC記者採訪斯國爆炸案主嫌哈希姆（Zahran Hashim）的妹妹，她表示作夢也沒想到哥哥會做這種事，她全然譴責哥哥的罪刑，此後不想再和他有任何瓜葛。除此之外，影片也揭露哈希姆從小生長的地方。

斯里蘭卡10連爆造成200多人喪命，爆炸威力更讓許多罹難者屍骨無存，官方劍指策動這起連環恐怖攻擊的團體為當地極端組織「全國宣教會」（National Thowheeth Jama'ath, NTJ），而聖戰團體伊斯蘭國（Islamic State，IS）更在23日宣稱是背後主使者，更公布當中8名自殺炸彈客影片，其中站在中心位置、未戴面罩者已被指認就是哈希姆，官方稱他是這起攻擊行動的中心人物。

只是爆炸案過後，斯國官方一直未能證實哈希姆是否已經死亡，原因是警方未在爆炸現場找到他的屍體，甚至對他發布通緝，不過法新社報導，斯國總統席瑞塞納（Maithripala Sirisena）今天向媒體證實，根據情報單位掌握到的消息，確認哈希姆已在可倫坡香格里拉（Shangri-La Colombo）飯店爆炸案中罹難。

哈希姆思想極端，連親妹妹接受媒體採訪時都表示希望哥哥「已經死了」。據《紐約郵報》（New York Post）報導，哈希姆妹妹、25歲的瑪丹妮雅（Mohomed Hashim Madaniya）25日表示：「不希望和哥哥有任何瓜葛。」她說從2017年初開始，哈希姆在佈道時的言論就愈來愈極端，「已經超過他們的底線了」，她回憶哥哥講道時曾說出「這個世界是為了穆斯林存在的，容不下其他宗教」等等言論。

自此她和丈夫就決定疏遠哥哥，她稱哈希姆的言論是「瘋言瘋語」。

(中時電子報)